Zam farkı ne zaman yatar? Zamlı maaşlar emekli ve memurlara ne zaman yatacak?

Emekli ve memur maaş zammının, belirlenmesinin ardından gözler zamlı maaşın yatacağı tarihe çevrildi. Ocak ayının 15'inde zamlı maaşı almayı bekleyen memurlara kötü haber geldi. Memur ve emekli maaşlarına ek zammı da içeren kanun teklifi, Genel Kurul'da toplantı yeter sayısına ulaşılamayınca yasalaşamadı. Memur maaşı bu ay zamsız yatırılacak ancak kanun teklifi yasalaştıktan sonra zam farkı yatırılacak.

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Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşları Ocak ayının 15’in almayı bekliyordu ancak hayal kırıklılığına uğradılar. Zira bekledikleri kanun teklifi henüz yasalaşmadı. Milyonlarca çalışan artık bir kez daha meclise gelecek olan kanun teklifinin görüşülmesini bekliyor.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emekli maaşlarına ek zammı da içeren kanun teklifi, Genel Kurul’da toplantı yeter sayısına ulaşılamayınca yasalaşamadı. Toplantı yeter sayısı olmadığı için görüşmeler salı gününe ertelendi.

Memurlar bu ayki maaşlarını zamsız alacak. Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından memurlara maaş farkları yatırılacak.

Görüşülemeyen kanun teklifi içerisinde emekli maaşlarının 2 bin 500 liraya yükseltilmesi de yer alıyordu.

Kanun teklifi toplam 18 maddeden oluşuyor. 10 maddenin görüşmeleri tamamlandı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, maaşlarını 15 Ocak'ta alacak.

SSK emeklileri maaşlarını 17 Ocak – 26 Ocak tarihleri arasında alacak.

Bağ-Kur emeklileri maaşını 25 Ocak – 28 Ocak tarihleri arasında alacak.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

Bununla birlikte 9. derece 4. kademe bekçi maaşı 5 bin 335 TL'ye 9. derece 4. kademe imam maaşı 6 bin 141'ye, 1. derece 4. kademe öğretmen maaşı ise 7 bin 252 TL oldu.

Ebe maaşı 5 bin 59 lirada, 6 bin 449 liraya yükseldi.

Hemşire maaşı 5 bin 292 liradan, 6 bin 746 liraya yükseldi.

Baş komiser maaşı 7 bin 670 liradan, 9 bin 778 liraya yükseldi.

Daire başkanı maaşı 10 bin 270 liradan, 13 bin 92 liraya yükseldi.

Kaymakam maaşı 10 bin 726 liradan 13 bin 674 liraya yükseldi.

Genel Müdür maaşı 15 bin 399 liradan, 19 bin 631 liraya yükseldi.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,47 zam yapılacak.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,47 zam yapılacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emekli aylıklarına bu zamlar gelecek;

2021 2022 Zam miktarı

1.500 2.500,00 1.000,00

1.750 2.500,00 750,00

1.850 2.500 650,00

1.990 2.500 510,00

2.000 2.509,4 509,40

2.200 2.760,34 560,34

2.300 2.885,81 585,81

2.400 3.011,28 611,28

2.500 3.136,75 636,75

2.750 3.450,43 700,43

3.000 3.764,10 764,10

3.250 4.077,78 827,78

3.500 4.391,45 891,45

3.750 4.705,13 955,13

4.000 5.018,80 1.018,80

4.250 5.332,48 1.082,48

4.500 5.646,15 1.146,15

4.750 5.959,83 1.209,83

5.000 6.273,50 1.273,50

5.500 6.900,85 1.400,85

6.000 7.528,20 1.528,20

6.500 8.155,55 1.655,55

7.000 8.782,90 1.782,90

8.000 10.037,60 2.037,60

8.500 10.664,95 2.164,95

9.000 11.292,30 2.292,30

9.500 11.919,65 2.419,65

10.000 12.547,00 2.547,00

Not: En düşük emekli aylıkları 2.500 liraya çıkarıldı. Diğer aylıklara yüzde 25.47 zam yapıldı.