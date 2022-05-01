Zeytin katliamına elektrik kılıfı

Danıştay, zeytinliklerin enerji ve maden şirketlerinin talanına açılmasını öngören yönetmeliğin yürütmesini durdurdu. Açılan davaya itiraz dilekçesi gönderen Enerji Bakanlığı ise, “Ülkemizin elektrik ihtiyacı arttı, kaynaklara ihtiyaç var” dedi.

Başak KAYA

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Bakanlığa göre enerji ve madencilik faaliyeti başlamadan zeytin ağaçları taşınacak. Faaliyet bitince de alan yeniden eski haline getirilecek. Türkiye Ormancılar Derneği ise “Zeytin ağaçlarının taşınması teknik olarak mümkün değildir. Madencilik faaliyeti bitince o alan tekrar zeytinciliğe uygun olmaz. Kamuoyu yanıltmak isteniyor” açıklaması yaptı. Danıştay 8. Dairesi'ne savunma gönderen Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı avukatları Gülçin Özgür ve Fatma Erdaş, davanın ve yürütmenin durulması isteminin reddini istedi. Ancak Danıştay bu talebi reddederek yürütmeyi durdurdu.

Elektrik tüketimindeki artışla savundular

Bakanlık avukatları, karar öncesi yaptıkları savunmada şöyle dedi: “2000-2020 yılları arasında ülkemizin toplam elektrik tüketimi 2.67 kat, 2007-2020 arasında da kişi başına elektrik tüketimi 1.4 kat arttı. Bu düzenlemenin ülkemizin artan elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu ve kamu yararı amaçladığı görülmektedir.”