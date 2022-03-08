Ziraat odalarının başkanları: Yeterli gıdaya ulaşma güvence altına alınmalı

Aydın’da 16 ziraat odasının başkanlarının ortak açıklamasında “İş işten geçmeden önlem alınmalı” uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Üreticimize verilen tarımsal destekler günümüz şartlarına göre acilen tekrar revize edilmeli, genç çiftçilerin tarımsal üretimde kalmaları teşvik edilmeli, üreticilerimiz ve Türk tarımı desteklenmeli" denildi.

Latif SANSÜR

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Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanlığında bir araya gelen ildeki 16 Ziraat Odası'nın başkanları çok zor şartlar altında üretim yapan çiftçinin içinde bulunduğu durumu ele aldı. Toplantı sonrası ortak açıklamayı Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu basın mensuplarıyla paylaştı.

Açıklamada, 2022 yılıyla birlikte elektrik, doğalgaz, benzin, motorin, LPG gibi yaşamın her alanını doğrudan etkileyecek ürünlere yapılan zamlarla hem üretici hem de tüketicinin olarak ayakta duramayacak duruma geldiği belirtildi.

“MAZOT YÜZDE 164 ARTTI”

Üreticimizin kullandığı mazot fiyatı son bir yılda yüzde 164 oranında, elektriğin yüzde 127 arttığı, Kimyevi gübre tonunun 14-15 bin liraya dayandığına dikkat çekilen açıklamada, “Bir römork hayvan gübresi bile bin lirayı geçti. Sulama için kullanılan elektrik yapılan zamlarla kullanılamaz noktaya geldi. Devletin kontrolündeki elektrik, doğalgaz, mazot gibi temel girdilerin fiyatları acil olarak müdahale edilmeli ve kontrol altına alınmalı. Tarımda temel girdi kalemlerimiz olan tohum, gübre, mazot ve zirai ilaç, elektrik ve suya yapılan zamlar devam ederse buna bağlı olarak üretim alanlarımız daralacak ve üretim yapmak zorlaşacağı gibi, arz talep dengesi bozulacağından dolayı gıda teminin de sıkıntılar yaşanacak” uyarısı yapılarak çiftçilerin acilen desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi.

“YEM FİYATLARI DA ARTTI”

Devletin çiftçiler için mazot, elektrik gibi zorunlu girdilerde yeni bir fiyat ayarlaması yapmasını isteyen oda başkanları, hayvancılık sektörüne de dikkat çekti. Hayvancılık yapanlar için en önemli girdi olan yemde fiyatlarında artışların ciddi boyutlara ulaştığı belirtilerek, “Hem girdi fiyatlarının artışına bağlı olarak hem de yem hammaddelerinin yüzde 60'ının ithalatla karşılanması nedeniyle yem fiyatlarındaki artışlar yaşanıyor. Hayvancılık yapan üreticilerimiz artan yem fiyatları karşısında karkas et ve çiğ süt fiyatlarının aynı oranda artmaması nedeniyle zor günler geçiriyor. Üretici artan maliyetler karşısında çaresiz kaldı” denildi.

“YETERLİ GIDAYA ULAŞMA GÜVENCE ALTINA ALINMALI”

Genç çiftçilerin kendilerine bir gelecek kuramama endişesiyle ata topraklarında çiftçiliğe devam etmemeleri ve topraklarından vazgeçmelerinin söz konusu olduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sağlıklı beslenmenin ve gıda üretiminin ne derece önemli olduğunu görüyoruz. Tüm dünya kendi tarımını korumaya ve daha fazla destekleyerek, üretimini artırmaya odaklanmış durumdadır.

* 13 gün önce başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte tarımsal ihracat ve ithalatımızda etkilendi. Tüm dünya gibi bizim de tarımsal üretimimizi korumamız, insanlarımızın gıda güvenliğini sağlamamız, sağlıklı beslenmesini ve yeterli gıdaya ulaşmasını güvence altına almamız gerekiyor.

* Bu nedenlerle üreticimize verilen tarımsal destekler günümüz şartlarına göre acilen tekrar revize edilmeli, genç çiftçilerin tarımsal üretimde kalmaları teşvik edilmeli, üreticilerimiz ve Türk tarımı desteklenmelidir.