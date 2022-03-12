Bodrum’da özelleştirilen arazide ağaç katliamı…

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Özelleştirme İdaresi tarafından 242 milyon TL'ye satılan 29 dönüm arazideki yaklaşık bin ağacın gerekli izinler alınmadan kesilmeye başlanması vatandaşları isyan ettirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl Özelleştirme İdaresi tarafından 242 milyon TL’ye satışı yapılan 29 dönümlük hazine arazisindeki yaklaşık bin ağacın kesilmeye başlanması Bodrumluların tepkisine neden oldu.

“HUKUK TANIMIYORLAR

İmar planlarında “kumsal – sosyal tesis alanı – spor alanı – ağaçlandırılacak alan – yol – olması şartıyla; “sosyal ve teknik donatı alanlarına” ayırdığı 29 dönüm büyüklüğündeki arazi, Özelleştirme İdaresi'nin “Hukuki itirazları ve devam eden hukuki süreci dikkate almadan” açtığı ihaleyle satılmıştı.

İhaleyi alan şirketin ihaleye girmeden birkaç gün önce kurulduğunu belirten Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan, “Bu şirketin belediyeye imar durum belgesi, ön onaylı vaziyet planı veya yapı ruhsatı için hiçbir müracaatları olmadığı gibi, satın aldıkları araziyle ilgili olarak belediye ve sivil toplum örgütleri tarafından açılan davanın hukuki sürecini de yok saydılar ve arazideki ağaçları yangından mal kaçırır gibi yok etmeye başladılar. Bunları yapanlara burdaan seslenmek istiyorum. Güvendiğiniz kim olursa olsun biz, hukuki mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Dolayısıyla, milyonlarca lira kazanma hayallerinize bir süre ara verin ve Bodrum'un Halkı tarafından seçilmiş olan belediye yönetimine, hukuka, Bodrumlulara saygılı olun, hukuki süreçleri ve sonuçlarını bekleyin” diye konuştu.

“BİLİRKİŞİ KEŞFİ YAPILMADAN KESİYORLAR”

Arazinin bitişiğindeki Aktur Tatil Sitesi'nde yaşayan Neşe Özcan ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada 1983 yılından bu yana bölgenin ağaçlandırılması için çaba sarf ettiklerini belirterek, “2000 yılında kurduğumuz Aktur Güzelleştirme Derneği üyeleri olarak buradaki hazine arazisine fidan dikerek neredeyse orman haline getirdik. Fıstık ağacı, zeytin, okaliptüs, selvi, çam belvi, ardıç, badem, demir, armut, karabiber ağaçları olmak üzere 1000'e yakın fidan diktik. Şu anda üç gün içerisinde yarısını kestiler, hem de hiçbir yasal izinleri olmadan. Çünkü şu anda hazine arazisi satışının iptali için açılan davalar mahkemede devam ediyor. Bilirkişi heyetleri henüz buraya gelip keşif yapmadı. Aceleleri bundan. Keşif öncesi araziyi tamamen yağmalayıp tüm ağaçları kesip burada ağaç yoktu, diyebilmek. Yaklaşık 30-40 yıllık ağaçları gözlerini kırpmadan katlettiler. Sesimizi duyuramıyoruz” dedi.

“TÜM BODRUM'U AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Bu sabah saatlerinde ağaç kesimlerinin devam etmesi üzerine olay yerine giden vatandaşlar ve çevrecilerle inşaat çalışanları arasında gergin anlar yaşandı. Süheyla Güvenç ise bu sabah saatlerinde kıyımın devam ettiğini belirterek, “Bir fidan dikip büyütelim derken buradaki yüzlerce ağacı kimseden korkmadan çekinmeden kestiler ve devam ediyorlar. Bu sabah çağırdığımız zabıta ekipleri de engel olamadı, gözünü para ve rant bürüyen bu insanlara yönelik ilçede geniş çaplı eylem planlayacağız. Ancak bir an önce bu kıyımın durdurulması gerekir” ifadelerini kullandı.