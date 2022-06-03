Etiler Polis Okulu arazisinde inşaat başladı, Mimarlar Odası tepki gösterdi: Kaçak inşaatı durdurun

İstanbul’un en değerli ve en tartışmalı arazilerinden Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinin imar planlarının iptal edilmiş olmasına rağmen alanda inşaat hareketliliği başladı. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi hukuksuz ve kaçak inşaatın durdurulmasını istedi. Arazinin sahibi olan İBB geçtiğimiz yıl hisselerini, 2018 yılındaki inşaat ihalesini kazanan Yapı& Yapı ve Astaş Ortaklığı’na devretti. Yapı&Yapı, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesi inşaat ihalesini alan firma.

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İstanbul'un en değerli arazilerinden biri olan Beşiktaş'taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu'nun 31 bin 885 metrekarelik arazisi tekrar gündemde.

Arazide bulunan polis okulu, riskli alan ilan edilmesinin ardından 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılmıştı. Okulun üzerinde bulunduğu arazi, İçişleri Bakanlığı'yla yapılan protokolle İBB'ye devredilmişti.

100 BİN METREKARELİK İNŞAAT HAKKI SAĞLANMIŞTI

Bedeli yaklaşık 430 milyon TL olarak belirlenen arazinin imar planı değiştirilerek ticaret ve hizmet alanı ilan edilmiş ve arazi üzerinde 100 bin metrekarelik inşaat hakkı sağlanmıştı.

Etiler Polis Meslek Yüksekokulu, takipsizlikle sonuçlanan rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sürecinde internete sızan kayıtlarda da gündeme gelmişti.

Arazi 2018 yılında tartışmalar arasında İBB tarafından satışa çıkarılmıştı. Arazi 1 milyar 388 milyon 520 bin TL'ye İBB şirketlerinden KİPTAŞ'ın olmuştu.

İhalenin düzenlendiği gün CHP'liler İBB önünde protesto gösterisi yapmış satışa karşı çıkmıştı. KİPTAŞ da aynı yıl arazi için davet usulü ile ihale düzenledi. İhaleyi, Yapı ve Yapı San. Tic. A.Ş. + ASTAŞ Gayrimenkul Yatırım A.Ş. kazandı. Sözleşmenin imzalanması ile 26 Haziran 2018'de yer teslimi yapıldı.

PLANLAR İPTAL EDİLDİ

Arazi için hazırlanan imar planları 2019 yılında iptal edildi ve 2021 yılında Danıştay iptal kararını kesinleştirdi. İBB yönetimi 2021 yılının ekim ayında arazideki hisselerini 2018 yılındaki ihaleyi kazanan Yapı &Yapı ve Astaş Ortaklığı'na 2 milyar 80 milyon lira karşılığında devretti. Yapı&Yapı şirket Atatürk Havalimanına yapılacak olan “Millet Bahçesi” projesinin ihalesini de alan firma.

“KAÇAK İNŞAAT DURDURULSUN”

Tekrar tartışmalı bir şekilde gündeme gelen arazide, şirket plansız olmasına rağmen inşaat çalışmalarına başladı. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, inşaatın hukuksuz olduğunu belirterek kaçak inşaatın durdurulmasını istedi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada dava ve planlama süreci anlatılarak “Söz konusu araziyle ilgili yapı ruhsatı 1 Kasım 2018'de verildi. 7 Kasım 2018'de kurulan kat irtifakına gör; araziye inşa edilecek olan üç ayrı blokta toplam 516 bağımsız bölüm yer alacaktı. Basında yer alan bilgilere göre, İBB 6 Aralık 2021'de söz konusu araziyi 208 milyon Euro'ya Yapı&Yapı şirketine sattı. Yapı&Yapı şirketi 208 milyon Euro'yu Vakıflar Bankası'ndan kullandığı krediyle ödedi” denildi.

“HUKUKİ MÜCADELE GÖZARDI EDİLDİ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Gezi Parkı davasında verilen hukuksuz kararla 25 Nisan'dan bu yana tutuklu bulunan çalışma arkadaşlarımız mimar Mücella Yapıcı, şehir plancısı Tayfun Kahraman ve avukatımız Can Atalay'la yaptığımız incelemeler ve hazırladığımız raporlar ışığında söz konusu araziyle ilgili açtığımız dava kapsamında imar planları iptal edilmişti.

*Böylece İstanbul'un en değerli arazilerinden biri özelleştirme projesine kurban gitmemiş, arazinin kamudan koparılmasının önüne geçilmişti.

*Bu hukuki mücadelenin göz ardı edildiğini gördük. Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinin imar planları iptal edilmişken buradaki yapılaşma hangi imar planına dayandırıldı? İmar planları mahkeme kararıyla iptal edilen bir alanın satış bedeli nasıl belirlendi?

İBB PROJEDEN ÇEKİLDİ

İBB kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise yeni yönetimin göreve geldiğinde hukuki ve fiziki olarak proje inşaatına devam etmekten başka seçeneği yoktu.

Ancak yeni yönetim, mimari ve şehircilik açısından tartışmalı bir projenin tarafı olmak istemedi ve projede revizyonlara gidilmesini, inşaat yoğunluğunun düşürülmesini istedi.

Ancak bu konuda yol kat edilemedi. İBB'nin ya araziyi geri alması ya da projeden çekilmesi gerekliliği ortaya çıktı.

Araziyi geri almak için bugün dek yapılan harcamalarla birlikte İBB'nin kasasından çıkacak para 2.5 milyar civarında hesaplandı.

İBB yönetimi de tartışmalı ve çevre yapılaşması ile uyumsuz bu projeden, yüklenici ile arasında yaptığı protokolden doğan hakkını kullanarak 2 milyar 80 milyon TL karşılığında projeden çekildi.