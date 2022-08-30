Goldman: Faizler arttıkça konut piyasasındaki düşüş sürecek

Goldman Sachs’ın ekonomistleri kredi kullanma maliyetleri arttıkça konut piyasasındaki düşüşün devam edeceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs Group'un ekonomistlerine göre borçlanma maliyetleri yükseldikçe ve potansiyel alıcılar piyasadan çekildikçe ABD konut piyasasındaki gerileme muhtemelen devam edecek.

Bloomberg'in haberine göre, Jan Hatzius liderliğindeki ekonomistler bugün yayımlanan bir araştırma notunda zayıflayan talebin konut arzıyla olan dengesizliği azalttığını ve bunun muhtemelen fiyat artışının önümüzdeki çeyreklerde keskin bir şekilde yavaşlayacağı anlamına geldiğini söyledi.

ARTIŞIN TAMAMEN DURMASI BEKLENİYOR

Goldman notunda, ev fiyatlarındaki artışın tamamen durmasının, 2023'te ortalama yüzde 0 olmasının beklendiği ifade edildi. Ancak bununla birlikte, “Ulusal ev fiyatlarında doğrudan düşüşler mümkün ve bazı bölgeler için epey olası görünse de büyük düşüşler olası görünmüyor” diye eklendi.

Goldman'ın konut değerlendirmesi, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yatırımcılara faiz oranlarının yükseleceği ve bir süre daha yüksek seyredeceği konusunda uyarıda bulunmasından birkaç gün sonra geldi.

SATIN ALMA OLANAKLARI DÜŞTÜ

Goldman analizinde satın alma olanaklarındaki düşüşün ve satın alma niyetindeki azalmanın konut satışlarının zayıflamasına işaret ettiğini söylendi.

Notta mevcut ev satışlarının ve inşaat izinlerinin pandeminin ilk döneminde en çok arttığı bölgelerde bu yıl keskin bir şekilde düştüğü belirtildi. Ekonomistlere göre son düşüşler konut talebindeki pandemi artışının kısmi gerilemesini de yansıtıyor.

Konut stoklarının normalleşmeye başlamasının da söz konusu eğilimde pay sahibi olduğu belirtildi.

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