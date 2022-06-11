İBB’nin Levent’teki arsa satışında sürpriz isimler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında gerçekleştirdiği Levent'teki dev arazi satışında alıcı belli oldu. SÖZCÜ'nün edindiği belgeye göre, arsaları alan şirketin yönetiminde AKP döneminde İBB'den çok sayıda ihale alan firmaların yöneticileri yer alıyor.

İsmail ŞAHİN

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mülkiyeti kendisine ait olan ve Şişli'nin Mecidiyeköy Mahallesi’nde yer alan toplam 17 bin metrekare büyüklüğündeki 5 parseli 472 milyon lira muhammen bedelle Nisan 2021’de satışa çıkardı.

Türkiye’nin ve İstanbul’un en değerli caddesi olarak bilinen Büyükdere Caddesi üzerinde yer alan arazilerin imar durumuyla ilgili Resmi Gazete’de yer alan ilanda şu bilgiler verildi:

1947 ada 60 ve 61 parseller; Ticaret Alanı + Trafo Alanı + Yol 1947 ada 69 parsel; Ticaret + Trafo Alanı 1947 ada 70 parsel; Trafo Alanı + Yol 1946 ada 96 parsel; “1/1000'lik planda Turizm-Ticaret Alanı ve kısmen yol alanı, 1/5000'lik Planda Şişli İlçesi, 1946 ada, 96 parselin emsal hakları 29.12.2003 tarihli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar planı onama sınırı içerisinde Zincirlikuyu Kavşağı ile 4. Levent Kavşağı arasında Büyükdere Caddesinden cephe alan ve Büyükdere Caddesinin batısında kalan parsellerde kullanılmak üzere transfer edilebilir.”

Fatih'teki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 28 Nisan 2021 yapılan ihalede, 472 milyon lira muhammen bedelle satışa sunulan toplam 17 bin 463 metrekarelik alan tahmini bedelin sadece 1 milyon lira üzerine satıldı ancak alıcılar açıklanmadı.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

SÖZCÜ’nün edindiği belgeye göre, söz konusu parselleri İstanbul Üstyapı İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi 473 milyon lira bedelle satın aldı.

2016 yılında Savaş Çebi ve Muhammed Abdulkadir Güneş tarafından 100 bin lira sermaye ile kurulan İstanbul Üstyapı İnşaat’ın hali hazırda yönetim kurulu başkanlığını aynı zamanda Makyol İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi olan Savaş Çebi yürütüyor.

Şirketin yönetiminde başkan yardımcısı olarak yer alan iki isim ise dikkat çekiyor. Bu isimlerden biri olan Selcen Zeliha Özkök Arda, Kalyon Grubu’nda yönetici olarak görev yapıyor. Diğer isim ise Met-Gün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer.

İBB’NİN PARASINI HACZETMİŞTİ

İBB’nin birçok asfalt ihalesini geçmiş dönemlerde kazanan Met-Gün İnşaat, Temmuz 2019’da, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra AKP döneminden kalan alacakları için haciz işlemi başlatmıştı.

İBB'nin metro projeleri için aldığı yurtdışı kredilerinin bulunduğu hesaptaki 565 milyon lira haciz yolu ile Met-Gün İnşaat tarafından alınmıştı. Kanuna göre, belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri haczedilemiyordu. Parasına el konulan İBB ise şirketle mahkemelik olduğunu açıklamıştı.

Makyol ve Kalyon Grubu’nun da İBB’den AKP döneminde çok sayıda yapım ihalesi aldığı biliniyor.