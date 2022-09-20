İflas eden traktör fabrikasının arazisine konut projesi inşa edilecek

Uzel Traktör Fabrikası’nın iflas etmesi ve yıkılmasının ardından İstanbul Rami’deki değerli arazinin akıbeti belli oldu. Araziye 603 konutluk proje inşa edilecek. Araziye dikilecek 8 bloğun yüksekliği 58.9 metre olarak belirlendi.

Özlem GÜVEMLİ

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Standart boyut

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Rami'de, 31 dönümlük arazi üzerinde Çankaya Gayrimenkul Yatırım A.Ş tarafından yapılması planlanan 603 konutluk “Rams City Konut” projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Konut projesinin yapılacağı arazide 2012 yılında iflas eden Uzel Traktör Fabrikası bulunuyordu.

Yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe sahip olan Uzel Makine Sanayi ve Ticarete A.Ş'ye ait fabrikanın arazisi icradan satışa çıkarılmış, geçtiğimiz aylarda da riskli yapı olduğu için yıkılmıştı.

YÜKSEKLİK 58.9 METRE

ÇED süreci başlatılan projenin tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre projenin bedeli, 817 milyon 373 bin 451 TL. 31 bin 536 metrekarelik tapulu alanda 105 bin 438 metrekare inşaat yapılacak.

Proje kapsamında 8 blok inşa edilecek ve blokların yüksekliği 58.9 metre olacak.

Projede ticari ve sosyal alanlar yer almayacak. Konutlarda bin 814 kişilik nüfusun yaşaması planlanıyor.