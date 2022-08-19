İnşaat izinlerinde azalma sürüyor: Yeni konut arzı daralıyor

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı nisan-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 7,5 azaldı. Veriler yeni konut arzı konusunda daralmaya işaret etti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu, konut piyasası için önemli göstergelerden birisi olan Yapı İzin İstatistikleri’nin Nisan – Haziran 2022 dönemine ait verileri açıkladı.

2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı (inşaat izni) verilen bina sayısı yüzde 7,5, daire sayısı yüzde 15,3, yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı.

Söz konusu dönemde bu binaların toplam yüz ölçümü 29,3 milyon metrekare oldu. Bunun 15,6 milyon metrekaresi konut, 8,4 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,3 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları olarak kayıtlara geçti.

VERİLER KONUT ARZI KONUSUNDA DARALMAYA İŞARET ETTİ

Böylece yeni inşaatlar için belirleyici veri olan yapı ruhsatlar iki çeyrek art arda yıllık bazda daraldı İlk çeyrekte yapı ruhsatı alan daire sayısı yıllık bazda yüzde 26,7 daralmıştı. Ayrıca yapı ruhsatı alan daire sayısının 2019’dan bu yana ölçülen üç aylık periyotlarda 200 binin altında olduğu görüldü.

YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİNDE ARTIŞ

İnşaat faaliyeti sonucunda tamamen veya kısmen biten yapılar için alınan, yapının kurallara uygun yapıldığını ve kullanılmasında sakınca olmadığını gösteren belge olan yapı kullanma izin belgeleri ise önceki yılın aynı dönemine göre arttı.

Belediyelerden yapı kullanma izin belgesi alan bina sayısı söz konusu dönemde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6, daire sayısı yüzde 22,5 ve yüz ölçümü yüzde 20,1 artış kaydetti.

Söz konusu yapıların toplam yüz ölçümü 29,2 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 16,8 milyon metrekaresini konut, 6,2 milyon metrekaresini konut dışı ve 6,2 milyon metrekaresini de ortak kullanım alanı oluşturdu.

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