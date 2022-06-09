İşte İBB’nin Etiler’deki gayrimenkul satışının perde arkası

İstanbul'un en değerli lokasyonlarından birinde yer alan Beşiktaş'taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisindeki gelişmeler tartışılıyor. İBB payını Atatürk Havalimanı'nı yıkan Yapı ve Yapı ile Astaş'a satıp projeden çıktı. SÖZCÜ, satış protokolüne ulaştı.

İsmail ŞAHİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Etiler Meslek Yüksekokulu için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında yapılan protokol sonucu arazi 2012 yılında İBB’ye devredilmişti.

2013 yılında riskli alan ilan edilen ve kentsel dönüşüm kapsamına sokulan toplam 31 bin 885 metrekare büyüklüğündeki arazi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir plan hazırladı.

Ticaret ve hizmet alanı ilan edilen arazide 2.5’lik emsal ile yaklaşık 100 bin metrekarelik inşaat hakkı sağlandı.

Yapılacak inşaatların yüksekliği de serbest bırakıldı. Plan değişikliği ile okul arazisine AVM, rezidans, restoran, mağaza, otel yapımına izin verilmiş oldu.

İBB, arazi üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilip satılması için 4 Nisan 2018’de ihale düzenledi. Bunun öncesinde İBB Meclisi’nde yapılan oylamada arazinin satılmasına karşı çıkan CHP grubu, ret oyu kullandı.

Tahmini bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin lira olarak belirlenen ihaleye, Kiptaş, Gür Yapı-Cengiz İnşaat İş Ortaklığı, YDA İnşaat ve Kalyon İnşaat olmak üzere 4 firma katıldı.

İBB’nin şirketlerinden KİPTAŞ, idare payı geliri 1 milyar 388 milyon 520 bin lira olmak üzere toplam 2 milyar 666 milyon liralık teklif sunarak ihaleyi kazandı.

KİPTAŞ, daha sonradan arazi üzerinde hayata geçirilecek projenin yapım işini 1 Haziran 2018’de Vedat Aşçı’nın sahibi olduğu Astaş ile Zafer Yıldırım’ın sahibi olduğu Yapı & Yapı ortaklığına verdi. Yapı ve Yapı, hali hazırda kamuoyu tarafından Atatürk Havalimanı’nı yıkan firma olarak tanınıyor.

ARAZİ ŞU ANDA PLANSIZ

Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu, Beşiktaş Rumelihisarı Mahallesi’nde 13 bin 199 metrekarelik 2011 ada 29 parsel ile 18 bin 686 metrekarelik 271 parsel üzerinde bulunuyor.

Bu alanlar için hazırlanan ticaret-konut imarlı planlara TMMOB Şehir Plancıları Odası ile TMMOB Mimarlar Odası 2013 yılında dava açtı. 2014 yılında CHP milletvekilleri ve parti yöneticileri eylem yaparak projeye karşı çıktı.

2019 yılında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi planı iptal etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, karara itiraz etti ve Danıştay’a giden davada istinaf mahkemesinin kararı 1 Aralık 2021’de onandı ve imar planı iptal oldu.

Danıştay’ın iptal kararından önce 8 Kasım 2021’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, projede sahip olduğu payı, 2 milyar 80 milyon lira karşılığında yapım ihalesini kazanan Yapı ve Yapı & Astaş Ortaklığı’na satmak üzere protokol imzaladı.

Aralık 2021’de satış işlemi tamamlanırken, sürecin gizlilik içerisinde yürütülmesi ve kamuoyundan gizlenmesi tartışma yarattı.

İŞTE O PROTOKOL

Satışın kapsamı ve protokolün detaylarına SÖZCÜ ulaştı.

Yapım ihalesini kazanan ortaklık, 36 kat yüksekliğinde ve 3 gökdelenden oluşan bir proje geliştirmişti. Projenin iki blokunda 251 rezidans yer alacak, dünyanın en lüks şehirlerinde otel ve rezidans işletmeciliği yapan Mandarin Oriental Hotel Group ise bir kuleyi 156 oda, 16 süitten ve üç restoran oluşan bir otel olarak işletecekti.

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre, ortaklık proje için yapı ruhsatlarını almış ve kat irtifaklarını kurmuş durumda…

İmzalanan protokole göre, İBB arazideki hissesini değil projede yer alan 536 bağımsız birimdeki paylarını satmış.

Protokolün eklerinde yer alan listeye göre, rezidans ve ticari alanlardan oluşan toplam 95 bin 414 metrekarelik satılabilir alana KDV dahil 4 milyar 187 milyon lira değer biçilmiş. Bu değer üzerinden İBB 2 milyar 80 milyon lira almış.

Protokoldeki listeye göre, İstanbul’un en değerli bölgesinde yer alan çoğu Boğaz manzaralı olacak rezidanslara KDV dahil 4 milyon lira ile 9 milyon lira arasında değer biçilmiş.

Hali hazırda Etiler, Levazım, Ulus, Akatlar’daki projelerde metrekare birim fiyatı 7 bin 500 dolardan başlıyor. Markalı konutlarda bu rakam 15 bin dolara kadar çıkıyor.

Satış protokolünün imzalandığı tarihte dolar kurunun 9,72 lira olduğu dikkate alındığında İBB’nin 95 bin metrekare satılabilir alandaki yüzde 52,5’lik payını 213 milyon dolara sattığı görülüyor. Gayrimenkul uzmanları, proje için değerleme yapılırken belirlenen metrekare birim fiyatının piyasa rayicinin oldukça altında olduğuna dikkat çekiyor.

YENİ PLAN GELİYOR

Danıştay’ın imar planının iptalini onamasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın arazi için yeni bir plan hazırladığı belirtiliyor. Söz konusu planın yakında askıya çıkacağı ve şu anda plansız olan sahada hazırlıklar yapan Yapı ve Yapı & Astaş ortaklığının kısa süre içinde inşaat çalışmalarına başlayacağı ifade ediliyor. Edinilen bilgiye göre, projedeki gayrimenkuller için ön talep toplayan ortaklığın yaz aylarında lansman yapıp satışa başlaması bekleniyor.

ERDOĞAN YATAY MİMARI VURGUSU YAPMIŞTI

Son yıllarda hem seçimler öncesinde hem de şehircilik ile ilgili organizasyonlarda yaptığı konuşmalarda yatay mimari vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “İstanbul’a ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz” demiş ve yüksek yapılarla ilgili “Dikey mimari insan ilişkilerini de ortadan kaldırıyor, bu yapılarda oturanlar birbirini tanımıyor. Diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari. AK Parti’nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu, bunu göstermemiz lazım” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir Erdoğan betonlaşma konusunda ne dediyse tersi oldu