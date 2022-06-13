İşte Kemer Country’deki golf sahalarına inşa edilecek gayrimenkul projesi

Demirören Grubu’nun medya kredisi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na geçen ve içerisinde golf sahalarının da bulunduğu Kemer Country'deki 300 dönümlük arazide yükselecek projenin detaylarına SÖZCÜ ulaştı.

İsmail ŞAHİN

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İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz’da Demirören Grubu’nun kredi borçları nedeniyle Ziraat Bankası’na geçen Kemer Country’deki spor alanlarında inşa edilecek proje belli oldu.

İBB’nin yapılaşmaya izin vermemesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girmiş ve yeni bir imar planı hazırlamıştı.

Ziraat Bankası'nın anlaştığı Emlak Konut GYO’nun yaklaşık 300 dönümlük arazinin 232 bin metrekaresinde geliştireceği projede villa, rezidans ve AVM yer alacak.

İşte organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in de gündeme getirdiği Kemer Country'de Demirören Grubu'na ait olan ve daha sonra medya kredisi karşılığında Ziraat Bankası’na geçen arazilerde yaşanan süreç ve ortaya çıkan proje:

GOLF SAHASINA İNŞAAT

* Demirören Holding’e ait Kemer Country projesi içerisinde yer alan yaklaşık 31.5 hektarlık Özel Spor Alanı'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Eylül 2018 günü askıya çıkan plan ile imar plan değişikliği yapıldı.

* Yaklaşık 300 bin metrekarelik özel spor alanı, 2 katlı konut, Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Ticaret Alanı, Park ve Yol alanına dönüştürüldü.

* Planda, bu alanın 203 bin 664 metrekaresi konut alanı, 2 bin 838 metrekaresi sosyal ve kültürel tesis alanı, 561 metrekaresi ticaret alanı, 84 bin 212 metrekaresi yeşil alan, 24 bin 10 metrekaresi ise yol alanı olarak ayrıldı.

MAHKEME PLANLARI İPTAL ETMİŞTİ

* Kemer Country sakinleri söz konusu karara dava açtı. 25 Aralık 2019 tarihinde alınan kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” karar verildi. Yürütmeyi durdurma kararı yetki unsuru yönünden alındı.

* Plan değişikliği öncesinde 2018 yılının Haziran ve Ağustos ayında Demirören Holding, söz konusu parselleri ipotek ettirerek Ziraat Bankası’ndan kredi kullanılmıştı. 1 milyar 118 milyon 330 bin lira ve 300 milyon dolarlık kredi karşılığından ipotek ettirilen parseller, Demirören kredi borcunu ödemeyince Ziraat Bankası'na geçti.

İBB ESKİ PLANLARI İŞARET ETTİ

* Mahkeme kararının ardından arazi plansız kalınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Göktürk Mahallesi Kemer Country Yerleşkesi İçinde Yer Alan Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı çalışmasına başladı.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü 31 Mart 2020 tarihinde hazırladığı raporda, yeni hazırlanacak planda 19 Haziran 2003 tarihinde onaylı 1/5000 ölçekli Göktürk Nazım İmar Planı ile yine aynı tarihte onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı'na uyumlu olmasını istedi.

* Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ise 24 Ağustos 2020 tarihli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan planın yetki unsuru yönünden iptal edildiğini belirtilerek teknik ve kullanım hakkı yönünden dava edilmediğine dikkat çekti.

İBB MECLİSİ ZİRAAT'İN TALEBİNİ REDDETTİ

* Bakanlığın hazırladığı planların olduğu gibi İBB tarafından kabul edilmesini isteyen Ziraat Bankası, özetle parsellerin konut imarlı hale getirilmesini talep etti.

* İstanbul Büyükşehir belediye Meclisi İmar Komisyonu ise Kemer Country Yerleşkesi içinde yer alan muhtelif parsellerde 2003 yılında hazırlanan plan şartlarına dönülmesini uygun gördü. Yani golf sahalarına imar planıyla inşaat izni veren düzenlemeye ilişkin Ziraat Bankası'nın talebini reddetti.

* İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Kasım 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, oybirliği ile kabulü kararlaştırıldı. Böylece, arazi üzerinde gerçekleştirilen rant operasyonu başarısız oldu İBB Meclisi spor alanlarını yapılaşmaya açan plan teklifini kabul etmedi.

İTİRAZ ETTİ, AMA…

* Bunun üzerine Ziraat Bankası karara itiraz etti. “Özel spor alanı” fonksiyonu verilen arazinin “özel proje alanı” olarak belirlenmesini istedi. İtiraz dilekçesinde alanın yüzde 55’lik kısmının imara açılması, yüzde 45’lik kısmının ise DOP kesintisi yapılarak kamu eline geçecek şekilde düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması istendi.

* 18 Mayıs 2022 tarihinde İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu, itirazı karara bağlamadı yeniden değerlendirmek üzere müdürlüğüne iade etti.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

* İBB Meclisi’nde bu gelişmeler yaşanırken, Ziraat Bankası’nın arazi üzerinde proje geliştirmek için anlaştığı Emlak Konut GYO, yeni bir plan teklifiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kapısını çaldı.

REZERV YAPI ALANI İLAN EDİLDİ

* Golf sahalarının olduğu alan bakanlık tarafından önce riskli alanların dönüşümünde kullanılacağı gerekçesiyle “rezerv alan” yani yeni konut alanı ilan edildi. Bu alanlarda yetki sadece bakanlığa ait böylece İBB saf dışı bırakılmak istendi.

* Bakanlık, Emlak Konut GYO’nun Kemer Country için 7 Şubat 2022’de hazırladığı plan değişikliğini de 6 Nisan 2022’de onaylanarak askıya çıkardı. Bir aylık itiraz süresi 6 Mayıs’ta doldu.



TİCARET VE KONUT ALANI…

* Yeni plan ile Kemer Country’nin golf sahaları; ticaret ve konut, Uzun Kemer Koruma bandı tarafında kalan kısmı da park olarak planlandı.

* Bu arada SÖZCÜ, arazide yapılan master plan ve mimarı çalışmalar sonrasında ortaya çıkacak projenin görsellerine ulaştı.

* Emlak Konut GYO tarafından bir mimarlık ofisine hazırlatılan projede toplam 358 bin 759 metrekarelik arazinin 232 bin 166 metrekaresine gelişme konut ve ticaret-konut alanı fonksiyonu verildi.

5 KATLI YAPILAR

* Emsal yani inşaat hakkı için 0.30 ile 1.10 arasında değişen farklı değerler belirlendi. Bu oranlara göre 232 bin metrekarelik alanda 135 bin metrekare inşaat yapılacak.

* Konut+ticaret fonksiyonu verilen alanlarda otel, rezidans yer alabilecek. Bina yükseklikleri, 3 kat ile 5 kat arasında değişiyor. Burada yaşaması planlanan maksimum nüfus 2 bin 817 kişi.

AVM VE OTEL DE OLACAK

*Arazinin 11 bin metrekaresinde AVM, konaklama tesisleri, çok katlı mağaza, iş merkezi gibi ticaret birimleri yer alacak. Ticari birimler için yükseklik 4 kat olarak belirlendi.

*Alanın 76 bin metrekaresi park, 9 bin 537 metrekaresi İSKİ hizmet alanı, yaklaşık 30 bin metrekaresi de yol için ayrıldı.