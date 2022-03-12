Koruma Kurulu, ‘Çeşme’deki kaçak yapıları yıkın’ dedi, belediye dokunmadı

Alaçatı'da inşa edilen lüks projedeki kaçaklar için Temmuz 2021'de Koruma Kurulu'ndan yıkım kararı çıktı. Arkeolojik SİT alanı üzerinde kalan ve kral mezarlarının yer aldığı bölgeye yapılan projedeki aykırılıkları 15 günde gidermesi gereken Çeşme Belediyesi aylardır adım atmadı.

Sozcu.com.tr

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İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Çeşme Alaçatı'da Veryeriler İnşaat tarafından yapılan villalar ile ilgili 31 Temmuz 2021 tarihinde onaylı projeye aykırı olarak inşa edilen bölümlerin yıkılmasına yönelik bir karar aldı.

Televizyoncu Acun Ilıcalı ve futbolcu Mesut Özil'in ultra lüks villalarının da yer aldığı ve 4460 ada 6 parseldeki 2700 metrekarelik arazi üzerinde yükselen projede taşınmazlara ait imar barışı çerçevesinde alınan iki yapı kayıt belgesinin iptal edilmişti.

Koruma Kurulu, 2020 yılından bu yana izinsiz uygulamaların yapılmaya devam edildiğine dikkat çekerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar da verdi.

BELEDİYE YETKİLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kral mezarlarının yer aldığı arkeolojik SİT alanına inşa edilen villaların onaylı projesine farklı bir şekilde yapıldığı belirtilen kararı İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, ilgili kuruluşlarla da paylaştı.

Temmuz 2021’de alınan ancak Mart 2022’ye gelinmesine rağmen halen uygulanmayan yıkım kararının akıbetini öğrenmek için Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği, CHP’li Çeşme Belediyesi'nin kapısını çaldı.

Belediyeden cevap gelmemesi üzerine Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği, Çeşme Belediyesi İmar Müdürü Füsun Yılmaz, imardan sorumlu Başkan Yardımcısı Faika Tütüncüoğlu Öner, eski Fen İşleri Müdürü Nihat Gürmüz ve şimdiki Fen İşleri müdürü Ahmet Çiçek hakkında şikayetçi oldu.

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