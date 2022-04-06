Parsel parsel satışa devam: 18 ilde 187 arsa satışa çıkarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 18 ilde toplam 1 milyon 831 bin 399 metrekare büyüklüğündeki 186 arsayı, toplam 2 milyar 799 milyon 368 bin 774 lira bedelle açık artırmaya çıkardı.

Latif SANSÜR

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TOKİ, 18 ilde konut, ticaret, küçük sanayi, özel sosyal tesis, özel eğitim, park ile bakım ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki 186 arsayı satışa çıkardı.

Peşin veya yüzde 25 peşinat 36 ay vadeyle sahip olunabilecek. Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Aydın, Bolu, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kocaeli, Konya, İstanbul, İzmir, Muğla, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan arsaların satışları 20 Nisan 2022 Çarşamba 10.30 ve 21 Nisan 2022 Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak.

2 MİLYAR 799 MİLYON BEDEL

Muhammen bedeli 2 milyar 799 milyon 368 bin 774 lira olan yaklaşık toplam 1 milyon 831 bin 399 metrekare büyüklüğündeki; Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Aydın, Bolu, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kocaeli, Konya, İstanbul, İzmir, Muğla, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 186 arsa, açık artırmayla satılacak. Toplamı 1 milyon 831 bin 399 metrekare büyüklüğündeki arsalar için toplam 2 milyar 799 milyon 368 bin 774 lira bedel belirlendi.

KDV’DEN MUAF, 36 AY VADE

Satışa sunulan arsalar arasında Adana'da konut ve ticaret, Ankara'da Etimesgut'ta ticaret, Antalya'da plansız alanlar, Aydın'da günübirlik tesis, otopark, Elazığ'da konut alanları bulunuyor. İzmir'de satışa sunulan arsalar arasında konut, turizm tesis alanları, Konya'da özel sağlık tesisi niteliğindeki arsalar bulunuyor.

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin veya yüzde 25 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca satışlar KDV'den muaf olacak.