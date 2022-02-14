SÖZCÜ’nün haberi Meclis gündeminde

SÖZCÜ’nün gündeme taşıdığı tartışmalı proje Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir'in tapu sürecinde askıya çıkarılan belgelerde arazi sahiplerinin gizlenmesi, TBMM gündemine taşındı.

Deniz AYHAN

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SÖZCÜ'nün gündeme taşıdığı tartışmalı proje Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir’in tapu sürecinde askıya çıkarılan belgelerde arazi sahiplerinin gizlenmesi, TBMM gündemine taşındı. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Bakan Kurum'a “İmar piyangosunda en büyük ikramiyenin vurduğu parsellerin sahipleri kim?” diye sordu.

İLK KEZ GİZLENİYOR

Tutdere önergesinde, “Askıya çıkarılan kadastro parseli sıralı dağıtım cetvellerinde “Malik” kısmının yani parsel sahiplerinin bulunmaması kamuoyunda ciddi rahatsızlıklara sebebiyet vermiştir. Zira askıdaki cetvellerde maliklerin gizlenmesi uygulamasına, ülkemizde ilk kez rastlanmaktadır. Bu da uygulama üzerindeki kuşkuları artırmakta, bazı maliklere avantaj sağlanmış olması olasılığını güçlendirmektedir. Ayrıca İstanbul'un en önemli tarım alanında yer alan tarla vasfındaki arazilerin konut ve ticaret alanına çevrilmesi kamuoyunda ciddi rahatsızlıklar yaratmıştır” ifadelerini kullandı.

TAŞINMAZLAR NEYE GÖRE SEÇİLDİ?

En yoğun yapılaşma hakkı tanınan taşınmazların neye göre seçildiğinin de bilinmediğine vurgu yapan Tutdere, “Toplam 18 bin 739 parselin yer aldığı planlama alanı içerisinde yatay mimari olacağı söylenen 500 bin nüfuslu Yenişehir projesinin ilk üç etabında toplam büyüklüğü 7 milyon metrekareyi bulan 223 parsele en fazla yapılaşma hakkı olan zemin + 14 kat izni verildiği anlaşılmaktadır. Yenişehir’de yer alan diğer parsellere ise yapılaşma izni zemin + 2 veya zemin + 3 kat olarak belirtilmiştir. Kamuoyu tarafından söz konusu imar planları hazırlanırken, en yoğun yapılaşma hakkı tanınan taşınmazların neye göre seçildiği bilinmemekte olup durum ciddi rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir” dedi.

HERKESE AÇIK OLMALI

Tutdere, Bakan Kurum'a, “İmar mevzuatı gereği herkese açık olması gereken bilgiler neden gizlenmektedir? İmar piyangosunda en büyük ikramiyenin vurduğu parsellerin sahipleri kimdir? Maliklerin kaçı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kaçı yabancı uyrukludur? Toplam büyüklüğü 7 milyon metrekareyi bulan 223 adet parselin sahipleri kimlerdir ve bu kişilerin uyrukları nelerdir?” diye sordu.