Yapı ruhsatı verilen bina ve daire sayısında sert düşüş

2022 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 27,9, bina sayısı yüzde 22,5 oranında azaldı.

Sozcu.com.tr

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2022 yılının ilk çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,5, daire sayısı yüzde 27,9, yüzölçümü yüzde 21,8 azaldı.

Belediyeler tarafından 2022 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 26,9 milyon m² iken; bunun 14,9 milyon m²’si konut, 6,6 milyon m²’si konut dışı ve 5,4 milyon m²’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.



Belediyeler tarafından 2022 yılı ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 17,8 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,4 milyon m² ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı birinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,1 artarken, daire sayısı yüzde 2,4, ve yüzölçümü yüzde 7,9 azaldı.



Belediyeler tarafından 2022 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 30,4 milyon m² iken; bunun 17,7 milyon m²’si konut, 6,0 milyon m²’si konut dışı ve 6,7 milyon m²’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2022 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçümü payına 23,4 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,3 milyon m² ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

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