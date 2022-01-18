Zeray İnşaat, Esil Kartepe projesini görücüye çıkardı

Kocaeli'nde faaliyet gösteren Zeray İnşaat'ın 38. projesi Esil Kartepe'nin tanıtımı yapıldı. Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, "Bu kenti yapılaşma anlamında hak ettiği yere taşımak için gerek sahada gerek masada anlatmaya ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zeray İnşaat’ın, İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü arasında bulunan Esil Kartepe projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

16 blok, 501 konuttan oluşacak projede bahçe, çatı dubleks ve normal kat daireleri yer alacak. Projede 98 adet 1+1, 84 adet 2+1, 287 adet 3+1 ve 32 adet 4+1 daire bulunuyor.

126 BİN METREKARE ALAN İÇERİSİNDE İNŞA EDİLİYOR

Yaklaşık 126 bin metrekare alana inşa edilecek proje içerisinde, her daireye 1 araçlık otopark sağlayacak 24 bin metrekarelik kapalı otopark da bulunuyor. Az katlı, yatay mimari özelliğiyle tasarlanan farklı tipteki daire büyüklükleri 75 metrekare ile 464 metrekare arasında değişen dairelerin fiyatları ise 624 bin TL ile 4 milyon 887 bin TL aralığında bulunuyor. İnşaatı devam eden projede daire teslimlerinin 2023 yılı içerisinde başlaması planlanıyor.

PROJEMİZE İLGİ ÇOK İYİ DURUMDA

Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, “Projemize ilgi çok iyi durumda. Pandemi her şeyi değiştirdi. Şantiyelerimizi dahi buna göre yeniden dizayn ettik. Ve bu da tasarımlarımıza haliyle yansıdı. Özellikle yatay mimari, düşük kat, bahçe daha ön plana çıktı. Bunlara yönelik çalışmalarımız, hazırlıklarımız devam ederken buna göre dizayn edilmiş katlarda bahçe, terasta yüzme havuzu, site içerisinde gölet, daire içlerinde hamam ve sauna gibi yeniliklerimizle bu beklentiyi karşılayan projelerimiz var. Bunun en güzide örneğidir Esil Kartepe” dedi.