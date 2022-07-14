Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Temmuz 2022

Altının ons fiyatı, 14 Temmuz Perşembe günü 1.718 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 965 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.502 TL.

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Dar banttaki hareketini sürdüren gram altında yukarı yönlü hareketler sınırlı kalmaya devam ederken aşağı yönlü hareketlerde ise %78,6 Fibo bölgesi olan 960 TL'den tepki alımları görülüyor. Dolar kurundaki yukarı yönlü hareket ve ons altındaki geri çekilme gram altındaki yatay hareketi destekliyor.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 957 TL, satış 965 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 965 TL.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 14 Temmuz 2022 Perşembe günü 9.660 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.563 TL, satış 1.595 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.596 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.437 TL, satış 6.502 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.502 TL.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.127 TL, satış 3.191 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.192 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.319 TL, satış 6.383 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.384 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.304, satış 6.367 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.369 TL. 2 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 14 TEMMUZ 2022

Ekonomi uzmanlarının 14 Temmuz 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da dün %1.213 oranında değer kazanımı ile 972.68 TL seviyesinden günü tamamladı. Gram altında 960TL seviyesi kısa vadeli ilk destek konumunu koruyor. Son günlerde bu seviyenin üzerinde tutunan Gram Altının kısa vadeli göstergelerinde hafif toparlanma görülüyor olması 960TL'nin üzerinde yükseliş denemelerinin güçlenebileceğini gösteriyor. Yaşanabilecek tepki hareketlerinde ise 1000TL seviyesini ilk ara direnç olarak verebilriz. 942 ve 884 TL seviyeleri ise alt destekler olarak takip edilebilir