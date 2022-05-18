Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 18 Mayıs 2022

Altının ons fiyatı, 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü 1.815 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 931 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.270 TL.

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Gram altında tepki atakları dün hız kazanırken, 934TL seviyesine kadar yükseldikten sonra yüzde 1.71 değer kazanımı ile 927.85TL'den kapanış gerçekleşti. Dün yaşanan yükseliş sonrasında 930 TL seviyesinin üzerinde gelen satışların bu günün ilk saatlerinde de sürdüğünü görüldü.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 923 TL, satış 931 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 912 TL. 19 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 18 Mayıs Çarşamba günü 9.316 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.508 TL, satış 1.539 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.508 TL. 31 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.207 TL, satış 6.270 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.144 TL. 126 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.016 TL, satış 3.077 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.016 TL. 61 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.092 TL, satış 6.153 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.032 TL. 121 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.077 TL, satış 6.139 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.018 TL. 121 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 18 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 18 Mayıs 2022 altın yorumları: Kurda yükseliş, ons altında yatay fiyatlama bekliyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 925 ve 932 TL seviyesi direnç, 900 TL ve 890 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.