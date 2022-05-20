Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 20 Mayıs 2022

Altının ons fiyatı, 20 Mayıs Cuma günü 1.843 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 946 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.375 TL.

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Altın bugün gerilese de altın fiyatları, doların 20 yılın zirve seviyelerinden gerilemesi ve ABD’de ekonomik büyümeye dair endişeler nedeniyle güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin artmasıyla Nisan ortasından bu yana haftalık bazda ilk kazanımını elde etmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 düşüşle 1,838.81 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,839.30 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 938 TL, satış 946 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 901 TL. Fiyatlarda 45 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 20 Mayıs 2022 Cuma günü 9.309 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.533 TL, satış 1.564 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.490 TL. Fiyatlarda 74 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.311 TL, satış 6.375 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.071 TL. Fiyatlarda 304 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.068 TL, satış 3.130 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.980 TL. Fiyatlarda 150 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.199 TL, satış 6.262 TL. Geçen hafta tam altının satış 5.960 TL. Fiyatlarda 302 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.186 TL, satış 6.249 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.947 TL. Fiyatlarda 302 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 20 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 20 Mayıs 2022 altın yorumları: Gram altında kurda düşüş yaşansa da ons altındaki yükseliş ile birlikte dün 940 TL seviyesi test edildi. Bugün gerek yurt içi gerekse yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmadığından dolayı volatil fiyat hareketleri göremeyebiliriz.

Bugün için kur tarafında majör fiyat hareketi beklentimiz olmasa da ons altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin yaşanması gram altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilir. Bu nedenle bugün 925TL altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 950 ve 960 TL seviyesi direnç, 932 TL ve 921 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.