Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 25 Ağustos 2022

Altının ons fiyatı, 25 Ağustos Perşembe günü 1.763 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.029 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.932 TL.

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Altın, yatırımcılar bu haftaki Jackson Hole merkez bankaları sempozyumundan Fed para politikasına dair ipuçları beklerken doların hafif gerilemesiyle yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 prim elde ederek 1,756.20 dolara çıktı. ABD altın vadeli kontratları %0.4 artışla 1,769.20 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1.020 TL, satış 1.029 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.020 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü 10.299 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.667 TL, satış 1.701 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.686 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.862 TL, satış 6.932 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.869 TL. 63 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.335 TL, satış 3.403 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.372 TL. 31 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.738 TL, satış 6.806 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.744 TL. 62 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.719, satış 6.787 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.729 TL. 58 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 25 AĞUSTOS 2022

Ekonomi uzmanlarının 25 Ağustos 2022 altın yorumları: Gram altında bir süre geri çekilme yaşansa da kurda yükselişin devam etmesi ve son iki günde ons altının yukarı yönlü tepki vermesi ile tekrar yükselişin 1025TL üzerine doğru gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün geri çekilmelerin sınırlı ve yükselişin devamını her iki üründe de bekliyoruz. Bu nedenle olası 1020TL ve altına doğru geri çekilmelerde alışlara devam edilebilir.

Özellikle kur tarafında yükseliş devam ederken ons altın 1760$ üzerinde fiyatlama ile gün kapanışı gerçekleştirirse kar al için 1035TL seviyeleri hafta kapanışı öncesi hedeflenebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1035 ve 1045 dolar direnç; 1000 ve 985 dolar ise destek olarak takip edilebilir.