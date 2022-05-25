Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 25 Mayıs 2022

Altının ons fiyatı, 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü 1.858 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 967 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.516 TL.

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Altın fiyatları, dünkü seansta iki haftanın zirvesini görmesinin ardından bugün doların kazanım elde etmesiyle geriledi ancak yüksek enflasyona dair belirsizlik güvenli liman olarak görülen altına destek sağladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,869.49 dolar ile 9 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün %0.2 düşerek 1,862.65 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 düşerek 1,861.50 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 962 TL, satış 970 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 931 TL. 39 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 25 Mayıs Çarşamba günü 9.705 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.571 TL, satış 1.603 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.539 TL. 64 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.468 TL, satış 6.534 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.272 TL. 262 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.144 TL, satış 3.208 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.079 TL. 129 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.368 TL, satış 6.432 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.158 TL. 274 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.354 TL, satış 6.418 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.144 TL. 274 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 25 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 25 Mayıs 2022 altın yorumları: Gram altın dün yükselişin devam etmesi ile birlikte bu yıl 8 Mart tarihinde gördüğü 970TL seviyesini dün tekrar test etti. Bugün için kurda geri çekilmelerin hala alım fırsatı olmaya devam ettiğini düşünüyoruz. Ons altında FOMC toplantı tutanaklarında dolar bazlı aşağı yönlü baskı oluşma ihtimalinde bile geri çekilmenin kalıcı olmayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle 950TL seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanması durumunda alışlara devam edilebilir.

Gün içi yükselişlerde 970TL ana direnç noktalarından biri olarak kar al için düşünülebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 975 ve 985 TL seviyesi direnç, 950 TL ve 945 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.