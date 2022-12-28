Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 28 Aralık 2022

Altının ons fiyatı, 28 Aralık 2022 Çarşamba günü 1.808 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.088 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.328 TL.

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Altın fiyatları, doların kazanımlarıyla geriledi ancak bu hafta hareketlere yön verecek yeni ekonomik veri olmaması nedeniyle işlem hacminin düşük kalmasıyla dar aralıkta seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.14 gerileyerek 1,811.84 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli kontratları yüzde 0.2 düşüşle 1,818.90 dolara geriledi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.078 TL, satış 1.088 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.089 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 28 Aralık Çarşamba günü 10.880 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.763 TL, satış 1.799 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.800 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.255 TL, satış 7.328 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.331 TL. 3 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.526 TL, satış 3.598 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.599 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.124 TL, satış 7.196 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.198 TL. 2 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.108 TL, satış 7.180 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.182 TL. 2 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 28 ARALIK 2022

Ekonomi uzmanlarının 28 Aralık 2022 altın yorumları: Gram altında kurda ve ons altında yaşanan yükselişler ile birlikte 1100TL kritik psikolojik direnç seviyesi dün geçilerek 1105TL seviyesine kadar yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Gün sonunda tekrar gerileyen altın 1090TL seviyesine yakın kapanış gerçekleştirdi. Bugün veri akışı zayıf olmaya devam ederken kurda ve ons altında geri çekilmelerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz.

Bu nedenle 1085TL aşağı yönlü kırılması durumunda 1080TL ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir, bu seviye altında 1075 ve 1070TL seviyeleri diğer destekler olarak görülüyor. Yükselişlerde 1085TL üzerinde kalıcılık durumunda 1090 ve 1095TL seviyeleri direnç seviyeleri.