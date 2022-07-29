Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 29 Temmuz 2022

Altının ons fiyatı, 29 Temmuz Cuma günü 1.765 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.018 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.854 TL.

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Altın fiyatları, dolar ile ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin bu ayki kuvvetli performansına ve merkez bankalarının agresif para politikalarına paralel olarak üst üste dördüncü aylık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 artışla 1,758.94 dolara yükselirken vadeli altın kontratları %0.3 primle 1,775.10 dolara yükseldi. Altın bu seviyelerden kapanırsa haftalık bakıldığında %1.9 değer kazanırken ayın tamamında düşüş kaydetmiş olacak.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1.009 TL, satış 1.018 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 985 TL. Fiyatlarda 33 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 29 Temmuz 2022 Cuma günü 10.181 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.648 TL, satış 1.682 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.629 TL. Fiyatlarda 53 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.785 TL, satış 6.854 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.637 TL. Fiyatlarda 217 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.298 TL, satış 3.365 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.258 TL. Fiyatlarda 107 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.664 TL, satış 6.731 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.516 TL. Fiyatlarda 215 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.652 TL, satış 6.719 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.501 TL. Fiyatlarda 218 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 29 TEMMUZ 2022

Ekonomi uzmanlarının 29 Temmuz 2022 altın yorumları: Dün etkili olan alımlar ile kısa vadeli düşen kanal direncini kıran Gram Altın günü %1.16 değer kazanımı ile 997.25TL'den tamamladı. Son günlerde zayıf kalan yükseliş denemelerinin dün bir miktar daha güç kazandığı görülürken, teknik göstergelerinde olumlu görünümü pozitif havayı güçlendiriyor.

1000TL seviyesinde aşılması harekete ivme kazandırır. 1042 ve 1058 seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir.