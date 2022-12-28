Altın fiyatları güne yatay başladı
Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1089 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,82 artışla 1089 liradan tamamlamıştı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10:40 itibarıyla 1089 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1780 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 240 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da dün yüzde 0,8 artarak günü 1812 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1809 dolardan işlem görüyor.
PİYASALAR DÜŞÜK HACİMLE OYNAK SEYREDİYOR
Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizliklerle piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.
ABD Merkez Bankası (Fed) şubattaki toplantıda yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 36 ihtimalle de 50 baz puan faiz artırması öngörülüyor.
Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle küresel piyasalarda hacimlerin düşük, oynaklığın yüksek olduğu belirten analistler, bugün ABD’de açıklanacak bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1790 doların destek, 1840 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. (AA)