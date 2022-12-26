Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1086 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,44 değer kazanan altının gram fiyatı haftayı 1080 liradan tamamlamıştı.
Altının gram fiyatı yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10:40 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazancıyla 1086 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1780 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 225 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 0,31 artarak günü 1797 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1807 dolardan işlem görüyor.
POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ İLE YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR
Geçen hafta açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller üretmeyi sürdürürken, fiyatlamalardaki resesyon ve enflasyon ikilemini de beslemeye devam etti.
Analistler, merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizliklerle piyasalardaki yön arayışının sürdüğünü belirterek, bugün batı ülkelerinde Noel tatili nedeniyle piyasaların neredeyse tamamının kapalı olduğunu kaydetti.
Açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1790 doların destek, 1840 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. (AA)