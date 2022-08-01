Altın fiyatları kritik eşikte

Altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta gerçekleşen yükseliş haftanın ilk gününde yerini yatay seyre bıraktı. Uzmanlar ABD'den gelen işaretlerin olası bir yükseliş konusunda belirleyici olacağı görüşünde.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaştırma hızını keseceği beklentisini pekiştirmesiyle geçen haftayı kazanımla tamamlasa da bu haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

Dolar başlıca para birimlerine karşı üç haftanın dip seviyesine yakın işlem görürken, geçen hafta açıklanan verilerin ABD ekonomisinde yavaşlamaya işaret etmesi Fed’in para politikasında gerçekleştirdiği sıkılaştırmanın hız keseceği beklentisini pekiştirmişti.

Geçtiğimiz haftaya 1727 seviyelerinden başlayan ons altın, hafta boyunca gösterdiği kademeli artışlarıyla haftayı mart ayının başından bu yana ilk defa yüzde 2,23 artışla 1765 seviyesinden tamamladı.

Artış Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıyla zayıflayan dolar ve düşen tahvil getirilerinin yanında, ABD'nin teknik olarak resesyona girmesi ile altının güvenli liman özelliğinin ön plana çıkmasıyla gerçekleşti.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Spot piyasada ons altın kapanışa göre yatay seyrederken 1766 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Dolar/TL’nin 17,90 seviyesinin üzerinde seyretmesi ile gram altın 1018 TL’den hareket ederken çeyrek altın 1660 TL alış ve 1673 TL satış seviyelerinde işlem gördü.

Cumhuriyet altını ise 6 bin 621 TL alış ve 6 bin 673 TL satış seviyelerinde işlem gördü.

ALTINDA BU SEVİYELER ÇOK KRİTİK

Küresel yatırım şirketi OANDA analisti Ed Moya altın fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Fed'in daha küçük faiz artırımları ile devam edeceğine yönelik projeksiyonlar nedeniyle dolay dolar ve tahvil getirileri daha da düşerse altının 1800 dolara kadar artmaya devam edebileceğini söyledi.

Yatırım Finansman Teknik Bülteni’nin günlük altın yorumunda ise 1765 civarındaki seviyelerin aşılamaması halinde yukarı yönlü hareketlerin zayıf kalabileceği belirtildi. Analizde, “Ana diplerden biri olan 1765 direncini aşamayan ons altın artan Fed endişeleriyle yeniden düşüşte. Bu bölge aşılamadığı sürece yukarı hareketler zayıf kalabilir. Geri çekilmede ise 1750 ilk destek olarak izlenebilir. Fed açıklamalarındaki şahin ton değerli metallerde kısa vadeli satışlar yaratabilir” ifadelerine yer verildi.

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