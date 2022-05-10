Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Mayıs 2022

Altının ons fiyatı, 10 Mayıs 2022 Salı günü 1.861 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 908 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.124 TL.

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Altın fiyatları, güçlü doların altın üzerinde oluşturduğu baskıya karşılık ABD tahvil getirilerinin gerilemesinden destek bularak yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 artışla 1,856.75 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 düşüşle 1,853.90 dolardan işlem gördü.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 900 TL, satış 908 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 890 TL. 18 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 10 Mayıs 2022 Salı günü 9.000 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.472 TL, satış 1.502 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.471 TL. 31 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.062, satış 6.124 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.995. 129 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.946 TL, satış 3.007 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.943 TL. 64 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.951 TL, satış 6.011 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.886 TL. 125 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.941, satış 6.001 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.873 TL. 128 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 10 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 10 Mayıs 2022 altın yorumları: Haftanın işlem gününde %0.61 oranında değer kaybeden Gram/Altın günü 899.67 TL'den tamamladı. Son günlerde dar bantta volatil bir seyir izleyen Gram Altın'da kısa vadeli göstergelerde güç kazanımı görülüyor. Gün içi hareketlerde 910TL seviyesi ilk ara direnç olarak takip edilebilir. Bu direncin kırılması kısa vadeli atağa hız kazandıracaktır. 886 seviyesini ise ilk ara destek noktası olarak verebiliriz.