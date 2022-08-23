Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 23 Ağustos 2022

Altının ons fiyatı, 23 Ağustos 2022 Salı günü 1.736 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.011 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.811 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın, dolardaki hafif düşüşle artıya geçse de ABD’de artan enflasyonu kontrol altında tutmak için keskin faiz artırılacağına dair endişeler altını bir ayın dip seviyesine yakın tuttu. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 artarak 1,738.79 dolardan işlem görürken dün 1,727.01 dolar ile 27 Temmuz’dan beri en düşük seviyesine inmişti. ABD vadeli altın kontratları %0.1 artışla 1,750.50 dolara çıktı. Dolar dün rakip para birimlerine karşı bir ayın zirvesine yükseldikten sonra bugün %0.1 gerileyerek altının fiyatını, dolar dışı para birimleri kullanan yatırımcılar için düşürdü.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1003 TL, satış 1011 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1023 TL. 12 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 23 Ağustos 2022 Salı günü 10.119 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.638 TL, satış 1.671 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.691 TL. 20 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.741, satış 6.809 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.889. 80 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.275 TL, satış 3.342 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.382 TL. 40 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.618 TL, satış 6.685 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.764 TL. 79 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.602, satış 6.669 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.749 TL. 80 düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 23 AĞUSTOS 2022

Ekonomi uzmanlarının 23 Ağustos 2022 altın yorumları: Gram altında dün ons altında geri çekilmenin devam etmesi ile birlikte 1006TL seviyesi test edildi. Genel olarak kurda 18TL üzerinde daha yatay bir fiyatlama görüyoruz. Muhtemelen para girişinin devam etmesi kurda yükselişin hızlanmasının önüne geçiyor. Bugün genel olarak güven endeksleri ve PMI verilerini küresel olarak takip edeceğiz.

1000TL altına geri çekilme olmayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle dün olduğu gibi 1010TL altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1020 ve 1030 dolar direnç; 1000 ve 985 dolar ise destek olarak takip edilebilir.