Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 26 Eylül 2022

Altının ons fiyatı, 26 Eylül 2022 Pazartesi günü 1.636 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 971 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.548 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, başlıca merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için daha sıkı para politiksına gitmesiyle ve doların yükselmesiyle iki buçuk yılın dip seviyesini gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 düşüşle 1,637.85 dolara geriledi. Fiyatlar seans başında %1 düşüşle 1,626.41 dolara kadar gerileyerek Nisan 2020’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.6 düşüşle 1,645.00 dolara geriledi.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 963 TL, satış 971 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 985 TL. 14 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 26 Eylül 2022 Pazartesi günü 9.867 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.573 TL, satış 1.605 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.627 TL. 22 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.482, satış 6.548 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.631. 83 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.148 TL, satış 3.213 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.255 TL. 42 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.362 TL, satış 6.426 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.510 TL. 84 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.348, satış 6.412 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.496 TL. 84 düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 26 EYLÜL 2022

Ekonomi uzmanlarının 26 Eylül 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da Cuma günü satış baskısı etkili olurken, %1.24 oranında değer kaybı ile 972.90 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Teknik göstergeleri zayıflayan Gram Altında kısa vadeli hareketler açısında kritik seviyelerdeyiz. 971TL seviyesi kısa vade açısından ilk önemli destek olarak takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta üzerinde hareket edilen bu desteğinin kırılması geri çekilme eğilimin, hızlandıracaktır.