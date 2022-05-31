Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 31 Mayıs 2022

Altının ons fiyatı, 31 Mayıs 2022 Salı günü 1.855 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 978 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.586 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın, ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların kazanım elde etmesiyle gerilerken, Mart 2021’den bu yana ilk kez art arda ikinci aylık kaybını vermeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 düşüşle 1,852.01 dolara geriledi. Aylık bazda kaybı ise %2.4’ü bularak geçen yıl Eylül ayından beri en büyük kayıp oldu. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,855.80 dolara geriledi.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 969 TL, satış 978 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 968 TL. 10 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 31 Mayıs 2022 Salı günü 9.780 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.584 TL, satış 1.616 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.601 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.519, satış 6.585 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.523. 62 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.168 TL, satış 3.233 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.202 TL. 31 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.401 TL, satış 6.466 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.404 TL. 62 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.387, satış 6.451 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.389 TL. 62 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 31 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 31 Mayıs 2022 altın yorumları: Gram altın kura ve ons altın fiyatlamasına benzer son 4 gündür 965-980TL arasında sıkışmış ve yön arayışındaki görüntüsüne devam ediyor. Bugün veri akışı yoğun gibi gözükse de fiyata etkisi açısından sınırlı etki yaratabilecek veriler açıklanacak. Bu nedenle ons altında yatay hareketin devamını, kurda ise yatay yukarı yönlü bir hareket beklediğimizi söyleyebiliriz.

Gram altında da 970TL altına doğru geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam ederken, 980TL ve üzeri yükselişler gün içi kar al olarak kullanılabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 985 ve 995 dolar direnç; 965 ve 955 dolar ise destek olarak takip edilebilir.