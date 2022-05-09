Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 9 Mayıs 2022

Altının ons fiyatı, 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü 1.868 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 899 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.056 TL.

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Altın fiyatları, güçlü doların altına olan talebin azalmasına neden olması ve tahvil getirilerindeki yükselişlerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmasıyla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.4 düşüşle 1,874.89 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri de %0.4 düşüşle 1,874.80 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 892 TL, satış 899. Geçen hafta gram altının satış değeri 892 TL. 7 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü 9.042 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.457 TL, satış 1.486 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.474 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.996 TL, satış 6.056 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 6.007 TL. 49 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.913 TL, satış 2.972 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.948 TL. 24 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.881 TL, satış 5.941 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.897 TL. 44 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.872 TL, satış 5.931 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.884 TL. 47 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 9 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 9 Mayıs 2022 altın yorumları: Gram altında kurdaki yukarı yönlü hareket ile ons altında yaşanan yükseliş 900TL üzerinde geçen hafta haftalık kapanış gerçekleşmesine neden oldu. Bugün veri akışı sınırlı olmasına rağmen ons altında ve kurda geri çekilmelerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Hafta başlangıcında iki gün geri çekilmeler 900TL altına doğru oldukça alış fırsatı vermeye devam edecek.

Yükselişlerde ise bir trend oluşacak kalıcı yükseliş beklemiyoruz fakat özellikle 912TL üzeri hareketlerde gün içi kar al ve yeni satışlar için fırsat olarak değerlendirilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 910 ve 915 TL seviyesi direnç, 900TL ve 890 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.