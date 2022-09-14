Altın fiyatlarında enflasyon depremi

Altın fiyatları, ABD enflasyon rakamlarının beklentilerin üstünde gelmesiyle geriledi. Uzmanlar düşüşün derinleşebileceğini, Fed'den gelecek sıkılaştırma sinyallerin yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları ABD enflasyonu verilerinin ardından dün yüzde 1’in üzerinde geriledikten sonra bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarının sürmesiyle yatay seyretti.

Enflasyon rakamlarının ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri artırma konusunda daha sert bir politika izleyeceği yönündeki endişeler artarken altın fiyatlarında düşüş derinleşti.

Dün enflasyon açıklanmadan önce ons başına 1730 dolar seviyelerinde bulunan altın verinin açıklanmasının ardından kritik seviye olan 1700 dolar seviyesine çekildi.

ABD’de tüketici enflasyonu ağustosta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD enflasyon verisinin dün beklentileri aşmasının ardından Fed’in önümüzdeki hafta sıkılaşmaya gideceği tahmininin artmasıyla dolardaki artış sürdü. Dolardaki artış ise herhangi bir faiz getirisi olmayan altın fiyatlarını baskıladı.

Piyasalar haftalardır Fed’in sıkılaştırma hamlelerinin tamamen fiyatlanıp fiyatlanmadığı üzerine tartışırken, birçok yatırımcı gelecek haftaki politika toplantısında 75 baz puan büyüklüğünde artırıma gidilmesini bekliyor. Öte yandan, piyasalar 100 baz puan büyüklüğünde bir faiz artırımına da artık ihtimal veriyor. Fed bu yıl politika faizini toplam 225 baz puan artırmıştı.

Oanda’nın kıdemli piyasa analisti Ed Moya konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Şok edici derecede sıcak gelen bir enflasyon verisi yatırımcıların daha fazla Fed sıkılaştırmasını fiyatlandırmasına neden oldu ve bu da altını olumsuz etkiledi” dedi. Moya, 75 baz puanlık bir faiz artışının eylül ayı için güçlü bir tahmin olduğunu ve kasım ayında bir vites küçültme ihtimalinin düştüğünü belirtti.

‘ALTIN FİYATLARI DAHA DA DÜŞEBİLİR’

Hindistan merkezli Commtrendz’in Risk Yönetim Hizmetleri Drektörü Gnanasekar Thiagarajan ise “Beklenenden daha güçlü enflasyon değerli metallerin ışığını söndürdü” dedi.

Thiagarajan, Fed toplantısında 100 baz puanlık bir faiz artışı olasılığının yaklaşık yüzde 40’a ulaştığını belirterek, “Altın fiyatları önümüzdeki seanslarda uzun vadeli olarak 1670-1675 dolar seviyelerini test etme eğiliminde” dedi.

GÖZLER FED’DE: TOPLANTIDAN ÇIKACAK SONUÇ KRİTİK

Gedik Yatırım Forex Günlük Bülteni’nde konu ile ilgili yapılan değerlendirmede “Fed'in 75 baz puan faiz artışını destekleyen bir veri olması sebebiyle Dolardaki güçlenme, ABD borsaları ve emtialarda satışlara neden oldu” ifadelerine yer verildi.

Raporda uzmanlar “Gelecek hafta 21 Eylül günü Fed'in toplantısı takip edilecek. Fed için 75 baz puanlık faiz artışına piyasa kesin gözle bakıyor. O güne kadar dolardaki pozitif seyir sürebilir ve bu durum ons altın üzerinde baskıya neden olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Raporda son olarak, “Ons altında 21 Eylül öncesinde yeni bir trend beklenmezken, 21 Eylül günü Fed toplantısından çıkacak söylemler doğrultusunda ons altında bir yönden bahsetmek daha doğru olabilir” ifadeleri yer aldı.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

ABD’de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından düşüşe geçerek günü 1,3 azalışla 1702 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı sabah saatlerinde 1700 dolardan işlem gördü.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 999 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1640 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 690 liradan satıldı.

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