Altın ve gümüş fiyatları tepe taklak

ABD dolar endeksi son yirmi yılın zirvesine çıkarken değerli metallerde baskı artıyor. Altın ve gümüşün ons fiyatı gerilerken, gram altındaki düşüş dolardaki yükseliş nedeniyle sınırlı kaldı.

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Altın ve gümüş fiyatları artan faiz oranları ve doların güçlenmesiyle kan kaybediyor.

Altın fiyatları salı günü yüzde 2'den fazla değer kaybederek 1800 dolar seviyesinin altına gerilirken, ons gümüşteki kayıp yüzde 3'ü aştı.

DOLAR ENDEKSİNİN SON 20 YILIN ZİRVESİNE ÇIKMASI ETKİLİ OLDU

Değerli metallerdeki düşüşte dolar endeksinin son 20 yılın zirvesine çıkması etkili olurken, yükselen faiz oranları altın ve gümüşe olan iştahı azaltıyor.

Altın, resesyon gibi ekonomik krizlerde yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri bir yatırım aracı olsa da herhangi bir getirisi olmadığı için güçlü dolar karşısında zayıflıyor.

Uzmanlar ekonomide artan risklerin ve ekonomik durgunluk endişesinin bir süredir altını 1800 dolar seviyesinin üzerinde tuttuğunu belirtse de merkez bankalarının enflasyonla mücadele konusunda verdiği faiz artışı mesajları değerli metali aşağı yönlü baskılamaya başladı. Nitekim dün altın 1800 dolar seviyesinin altına indi.

Kitco Metals kıdemli analisti Jim Wyckoff, “Altın ve gümüş kısa vadede tamamen düşüş eğiliminde ve bu da spekülatörleri vadeli işlem piyasalarından düşüş yönlü pozisyon almaya davet ediyor” dedi.

Yatırımcılar, önümüzdeki aylarda olası faiz artırımlarının büyüklüğüne ilişkin yeni ipuçları için ABD Merkez Bankası’nın Çarşamba günü yayınlanacak Haziran ayı toplantısının tutanaklarını bekliyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın, Dolar/TL'nin tekrar 17 sınırına gelmesiyle birlikte akşam saatlerinde 963 TL'den işlem gördü. Çeyrek altın 1571 TL alış ve 1608 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 6 bin 489 TL alış ve 6 bin 587 TL satış fiyatıyla seyretti.