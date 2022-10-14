Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1,73 artışla 3 bin 615,02 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,59 puan ve yüzde 1,73 değer kazanarak 3 bin 615,02 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,81 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,98’le madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,24’le finansal kiralama, faktoring oldu.

ENDEKS DÜN DALGALI SEYİR İZLEDİ

BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,01 değer kazancıyla 3 bin 553,43 puandan tamamladı.

Analistler, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif faiz artırımları yolundan dönmeyeceğini kabullendiğini belirterek, odağın enflasyon ve resesyon endişelerinden bilanço sezonuna çevrildiğini, yüksek karlılık beklentilerinin yanı sıra tahvil piyasasındaki görece rahatlamanın da etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

ABD’de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artmasının ardından, Fed’in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 98’e yükselirken, 100 baz puanlık artırım beklentileri de fiyatlamalara girdi.

‘HAREKETLİLİK ARTABİLİR’

Bugün ABD’de JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo gibi önde gelen şirketlerin finansal sonuçlarının açıklanacağını aktaran analistler, hisse ve sektör bazlı hareketliliğin artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD’de perakende satışların öne çıktığını vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3 bin 500 puanın destek, 3 bin 690 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. (AA)