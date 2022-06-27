Borsa haftaya sert düşüşle başladı

BIST 100 endeksi, cuma günü açıklanan BDDK kararının ardından yeni haftanın ilk gününe yüzde 2,5'lik kayıpla başladı.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul haftanın ilk gününde yüzde 2,5’in üzerinde kayıpla başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nın (BDDK), cuma günü piyasa kapanışının ardından TL ticari kredilere yönelik yeni koşullar açıklamasının ardından dolar/TL 17 seviyesinin altına çekilirken borsa da haftaya da satıcılı başladı.

Geçtiğimiz haftaya 2 bin 554,08 puandan başlayan BIST 100 endeksi haftaya yüzde 2,52 düşüşle 2 bin 489,74 puandan başladı. Sonrasında endeks 2 bin 500 seviyesine geldi. Borsa İstanbul’da gün içi oynaklık yüksek seyrediyor.

BANKACILIK HİSSELERİNDE BELİRGİN DÜŞÜŞ

En çok değer kaybeden alt endeks bankacılık endeksi olurken ticaret yapan şirketlerin hisselerinde de belirgin bir düşüş gerçekleşti. Finansal kiralama ve faktoring şirketlerindeki kazanımlar ise dikkat çekti.

Bankacılık ve ticaret hisselerindeki kayıplarda kredi kullanımına getirilen sınırlamalar etkili oldu. BDDK geçtiğimiz cuma günü yayımladığı kararda belirli bir döviz birikimine sahip şirketlerin kredi kullanamayacağını duyurmuştu.

KAZANIMLA TAMAMLAMIŞTI

Cuma günü dalgalı bir seyirle birlikte yurt dışındaki toparlanmanın ve güç kazanan alımların etkisiyle BIST 100 Endeksi perşembe günkü kayıplarını belirli oranda geri almıştı.

Endeks, haftayı yüzde 0,82 oranında değer kazanımıyla 2 bin 554,08 puandan tamamlamıştı. Cuma günü piyasa kapanışından sonra BDDK'ın aldığı kararın ardından akşam seansında BIST 30 vadeli kontratında ise sert satışlar etkili oldu.

BBDDK KARARI ETKİLEDİ

Cuma günü kapanışın ardından yayınlanan BDDK kararı piyasaları etkiledi. Karara göre 15 milyon lira karşılığı, yani yaklaşık 900 bin dolar yabancı para nakit varlığı bulunan şirketler, aktifleri veya yıllık satış gelirlerinin yüzde 10’undan fazla yabancı para nakit varlığı tutuyorlarsa TL cinsi nakdi ticari kredi kullanamayacak.