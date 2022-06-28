Borsa İstanbul dünkü kayıplarını telafi etti

Borsa İstanbul BİST 100 endeksi haftanın ilk gününde yaşadığı düşüşün ardından bugün toparlanarak dünkü kayıplarını telafi etti.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 2 bin 545,35 puandan başlarken gün ortasında 2 bin 555 seviyesinin üstüne yükseldi.

Dün günü yüzde 1’lik düşüşle 2 bin 529 seviyesinde tamamlayan endeks gün içerisinde kayıplarını telafi ederek yükselmeye başladı. BIST 100 endeksi, saat 13,00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26 puan değer kazandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), cuma günü piyasa kapanışının ardından TL ticari kredilere yönelik yeni koşullar açıklamasının ardından dolar/TL 17 seviyesinin altına çekilirken borsa da haftaya da satıcılı başlamıştı. Bugün itibariyle borsa sabah saatlerinden itibaren dünkü kayıplarını telafi etti.

400 ŞİRKETTEN 58’İ ETKİLENİYOR

BDDK kararına göre, 15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler bu varlıkları aktiflerinin ya da satış hasılatının yüzde 10'unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.

TEB Yatırım tarafından yayımlanan notta, hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören 400’ü aşkın firmanın yalnızca 58’inin, Mart 2022 itibarıyla son bir yıllık cirosunun yüzde 10’unun üzerinde nakit döviz varlığına sahip olduğu belirtildi.

BORSADA SON DURUM

BDDK kararının sonuçlarını izleyen yatırımcılar aynı zamanda bir kaç aydır dolar/TL’deki hareketi ve ekonomideki durumu da yakından izliyor. Dolar/TL’de dün yaşanan düşüşün bugün kısmen geri alınması ve BDDK kararlarının netleşmesi şirketlerin borsadaki toparlanmasında etkili oldu.

Gün ortasında yükselişi en çok dikkat çeken alt endeks BIST Metal Eşya Makine endeksi oldu. Arçelik’in yeni satın alımlar yapacağı haberi ile bu şirketteki yükselişin öncülük ettiği endeks düne göre yüzde 2,5 yükseldi. Bununla birlikte GYO ve Kurumsal Yönetim alt endeksleri de yüzde 1’in üzerinde değer kazandı.

Ulaştırma alt endeksinde kayıplar yüzde 0,5’e yaklaşırken İnşaat sektörü hisselerinin listelendiği BIST İnşaat endeksinde ise yüzde 1’e yakın kayıp dikkat çekti.

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