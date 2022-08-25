Borsa İstanbul’da ‘bankacılık’ hareketliliği sürüyor

Borsa İstanbul'da bankacılık sektörü öncülüğünde başlayan hareketlilik devam ediyor. Haftanın başından bu yana yüzde 7 kazandıran bankacılık hisseleri dün günü ekside tamamlarken endeks bugün yine açılışta yine hareketlendi.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul’da son günlerde başlayan hareketlilik devam ediyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 artarak 3 bin 79,00 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,70 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 3 bin 79,00 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,65 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23’le iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,91’le spor oldu.

BORSA DÜN YİNE REKOR KIRDI

Dün rekor seviyesini gören BIST 100 endeksi düşüşe geçerek günü ekside tamamladı. Bankacılık hisselerindeki sert hareketler de sürdü.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 1,96 değer kaybıyla 3 bin 60,30 puandan tamamlamıştı. Dün güne rekorla başlayan ve gördüğü en yüksek seviyeyi 3 bin 148,82 puana taşıyan, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçmişti.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına ilişkin daha fazla netlik beklediğini belirterek, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu’ndan gelecek haber akışı öncesi pay piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

BANKACILIK HİSSELERİNDE SERT HAREKET SÜRÜYOR

Bu hafta başından bu yana bankacılık hisselerinde görülen ivmelenme ise dün tersine döndü. Son üç haftadır yabancı yatırımcının girişiyle ralli yaşayan endeks bankacılık hisselerine gelen kar satışlarıyla günün ikinci yarısında negatife döndü. Bankacılık hisseleri dün günü açılışa göre yüzde 3,71 ekside kapattı.

Bankacılık endeksi bu hafta yüzde 7nin üzerinde değer kazandı. Endeks Ağustos başından bu yana yüzde 20 değer kazanmış durumda. Temmuz ayından bu yana getiri yüzde 60’lara çıkarken endeksteki yıllık getiri yüzde 140 civarında.

KRİTİK VERİLER İZLENECEK

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin yoğun olduğunu, ECB’nin son toplantısına ilişkin tutanakların yanı sıra ABD ve Almanya’da büyüme verisinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3 bin 150 seviyesinin direnç, 3 bin 50 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Uzman kuruluşların borsa yorumları ise şöyle oldu:

GEDİK YATIRIM

Gedik Yatırım Günlük Bülten’de uzmanlar BIST 100 endeksinde 3 bin ve 3 bin 125 seviyelerine dikkat çekti:

“Bankacılık sektöründe dün düzeltme hareketleri öne çıkarken, BIST-100 Endeksi yükseliş serisini sonlandırdı. Ağustos ayı başından itibaren etkili olan yükseliş kanalının alt bandı bugün 3.067 seviyesine bulunurken, endekste trend altında fiyatlamanın sürmesi halinde satıcılı seyrin devamı beklenebilir. Bu durumda ilk olarak 3.000 seviyesi ve devamında 2.962 seviyesi destek olarak takip edilecektir.

Trend altında pozisyon azaltımının faydalı olacağını değerlendirirken, bahsettiğimiz seviyeler altında ise satışların derinleşebileceği dikkate alınmalıdır. Yükseliş kanalı içerisindeki seyrin korunması halinde ise ilk olarak 3 bin 100 seviyesi direnç olarak izlenecektir. 3 bin 100 üzerinde tutunmanın sağlanması önem taşırken, devamında 3 bin 125 ve zirvenin bulunduğu 3 bin 148,82 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. ”

AHLATCI YATIRIM

Ahlatcı Yatırım BİST / VİOP Bülteni’nde bu sabah uzmanların Borsa İstanbul değerlendirmesi şöyle oldu:

“Teknik olarak baktığımızda ilk direnç seviyesi olarak belirttiğimiz 3 bin 150 seviyesine kadar yükselen endeks, günü üçüncü destek seviyesi olarak verdiğimiz 3 bin 60 seviyesinden kapattı. Endekste bugün geri çekilmelerin devam etmesi durumunda psikolojik seviye olan 3 bin ve yüzde 72,5 Fibo düzeltme bölgesi olan 2 bin 981 seviyesi takip ediliyor olacak.

2 bin 981 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalarda satış baskısı artabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3 bin 100 seviyesinde satış baskısı görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 3 bin 80 ve 3 bin 100 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 3 bin 25 ve 3 bin destek seviyeleri önem arz ediyor.”