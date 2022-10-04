Borsa operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Borsa İstanbul’da manipülasyon iddialarıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye gönderildi.

Habip ATAM

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Borsa İstanbul’da eylül ayında yaşanan sert dalgalanmaların ardından manipülatif işlem iddiası ortaya atılmıştı. SPK uzmanlarının araştırmalarında bazı isimlerin 1 milyar lirayı aşan işlemler yaptığı öne sürülmüştü. Yapılan tespit ve şikayet sonrasında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü haklarında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Can Teoman, Barış Aşçıoğlu, Berke Arpacı, Eda Karayal, Hakan Gençoğlu, Mehmet Akdere, Necip Kaan Karayal, Nihal Kılınç, Poyraz Teoman ve Tunç Karayal’ı gözaltına almak için harekete geçmişti.

Polis ekipleri Nihal Kılınç ve Poyraz Teoman’ın yurt dışında olduğunu tespit etmiş, diğer şüpheliler ise yakalanmıştı. Gözaltına alınan o şüpheliler işlemlerin ardından bu sabah adliyeye gönderildi.

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