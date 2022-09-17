Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,09, altının gram satış fiyatı yüzde 1,91 değer kaybetti, dolar/TL yüzde 0,22, Euro/TL yüzde 0,03 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 3.277,43 ve en yüksek 3.715,28 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,09 azalarak 3.377,33 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,91 değer kaybıyla 985 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,93 azalışla 6 bin 600 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.647 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.622 liraya düştü.

EN ÇOK KAZANDIRAN

Bu hafta ABD doları yüzde 0,22 değer kazanarak 18,2810 liraya, Euro da yüzde 0,03 artışla 18,3170 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,03 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,37 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,44 ile “Borçlanma Araçları Fonları” oldu. (AA)

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