Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 12,19, altının gram satış fiyatı yüzde 2,91, dolar/TL yüzde 0,33, Euro/TL yüzde 0,14 değer kazandı.

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Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 12,19, altının gram satış fiyatı yüzde 2,91, dolar/TL yüzde 0,33, Euro/TL yüzde 0,14 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 3.195,81 ve en yüksek 3.589,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 12,19 artarak 3.567,60 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.024 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,89 artışla 6.860 liraya yükseldi.

HİSSE SENEDİ FONLARI YÜZDE 9,06 KAZANDIRDI

Geçen hafta sonu 1.632 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.680 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,33 değer kazanarak 18,5820 liraya, Euro da yüzde 0,14 artarak 18,1850 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,95 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 3,95 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 9,06 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu. (AA)

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