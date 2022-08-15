Çin Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz indirimi
Çin'de Merkez Bankası sürpriz faiz indirimine gitti, sanayi üretimi ve perakende satış verileri ise beklentilerin altında kaldı.
Ekonomik veriler Çin’de imalat ve perakende sektörlerinde corona virüs tedbirleri nedeniyle Temmuz’da beklenmedik şekilde yavaşlama kaydedildiğini gösterirken Çin Merkez Bankası (PBOC) kredi talebini canlandırmak için borçlanma faizini düşürerek yatırımcıları şaşırttı.
Merkez bankası, 400 milyar yuan (59,33 milyar dolar) fonlama sağladığı bir yıllık orta vadeli borç verme imkanı (MLF) faizini bazı finans kurumları için 10 baz puan düşürdü. Böylece MLF faizi yüzde 2,85’ten yüzde 2,75’e düştü.
Reuters anketine katılan uzmanların neredeyse tamamı faizin sabit kalacağını tahmin ediyorlardı.
EKONOMİK VERİLER BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Sanayi üretimi haziranda yüzde 3,9 genişlemesinin ardından temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 genişledi. Reuters anketine katılan analistler sanayi üretiminin yüzde 4,6 genişleyeceğini öngörüyorlardı.
Perakende satışları yalnızca haziranda artıya dönerek yüzde 3,1 artmıştı. Temmuzda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 yükseldi. Analistlerin perakende satışlarının yüzde 5 artacağını tahmin ediyorlardı. (REUTERS)