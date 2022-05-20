Çin’den faizlerde rekor indirim

Çin, gayrimenkul sektörüne destek olmak için borçlanma faizini beklentilerin üzerinde düşürdü

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Çin, konut kredileri için borçlanma faizini beklentilerin oldukça üzerinde düşürerek 15 baz puan indirdi. Ülke, daralan gayrimenkul sektörünün toparlanması ve ekonomiye destek sağlamak için bu yıl ikinci borçlanma faizi indirimini gerçekleştirmiş oldu.

Üst düzey yetkililer dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin’de yavaşlayan ekonomi ile mücadele kapsamında daha fazla önlem alacakları taahhüdünde bulunmuştu. Çin’de artan koronavirüs vakaları nedeniyle uygulamaya alınan katı önlemler, ekonomik faaliyetin aksamasına neden olmuştu.

REKOR İNDİRİM

Çin, faiz oranı mekanizmasını uygulamaya başladığı 2019 yılından bu yana beş yıllı, borçlanma faizinde 15 baz puan ile en büyük indirimi gerçekleştirerek, gösterge faizi yüzde 4,45 seviyesine indirdi. Bir yıllık borçlanma faizinde ise değişikliğe gitmedi ve yüzde 3,70 seviyesinde sabit tuttu.

Reuters anketine katılan analistler faizlerin 5 ya da 10 baz puan indirileceğini tahmin ediyordu. (REUTERS)

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