Dolar, euroyu geçti, Kapalıçarşı hareketlendi

Döviz piyasaları kapanışa saatler kala hareketlendi. Amerikan Doları artış göstererek euroyu geçti. Yaşanan bu gelişmenin ardından bazı döviz bürolarında kuyruk olduğu görüldü.

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Amerikan Doları, ABD’nin enflasyon verilerinin ardından değer kazanarak euroyu geçti. Doların yükselişi tarihi Kapalıçarşı’daki döviz tabelalarına da yansıdı.

Bu artışa göre 17.30’da Amerikan Doları’nın alış değeri 17,620 olurken satış değeri 17,660 oldu. Euro’nun alış değeri 17,550 olurken satış değeri ise 17,600 oldu.

KUYRUK OLUŞTU

Bu artışın ardından bazı vatandaşların döviz bürolarında kuyruk olduğu görüldü.

Kapalıçarşı’ya alışveriş içi gelen Mustafa İlhan doların yükselişi ile ilgili “Benim izlenimim Avrupa Birliği’nin Rusya Ukrayna savaşında bir bütün olmayışından dolayı Euro düştü.” diye konuştu. (DHA)