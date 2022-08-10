Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 10 Ağustos 2022

Dolar 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü 17.95 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru önceki günü 0.13% yatay görünümle 17.90 seviyesinden tamamladı. Doların küresel çapta bir miktar güç kaybetmesi kurun bu seviyelerde sabit kalmasında etkili oluyor. Yeniden oldukça dar bir bantta hareket etmeye başlayan Dolar/TL 18 TL altında kapanışlar gerçekleştirme çabası içerisinde görünümünü sürdürüyor.

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Dünkü işlemlere 17,9395 seviyesinden başlayan dolar/TL'de son iki haftalık işlemlerde görülen yatay seyir devam etti. Kurun gün içi hareket aralığı 17,8849 – 17,9685 oldu. Geçtiğimiz ay 900 baz puan üzerine yükselen ülke risk primimizdeki (5 yıllık CDS) iyileşme dün 700 baz puana kadar devam etti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 17.95 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.795 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 10 AĞUSTOS 2022

Ekonomi uzmanlarının 10 Ağustos 2022 dolar yorumları: Kurda 18,00 TL seviyesi önem direnç olarak izlenebilir. Bu seviye üzerine yerleşilmesi ile tarihi zirve test edilebilir. Aşağı yönde ise 17,70 kısa vadeli desteği oluşturmaktadır. Orta vadeli destek olarak takip edilen 50 günlük AO 17,52'de bulunuyor. Bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı TÜFE'de aylık beklenti 0,20% artış yönünde bulunurken, yıllık TÜFE'nin %8,70'e gerilemesi bekleniyor. Yurt içinde haziran ayı işsizlik oranı ve istihdam verileri takip edilecek.