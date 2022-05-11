Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 11 Mayıs 2022

Dolar 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 15.29 TL'den işlem görüyor. Haftanın ilk gününde dolar kuru 15 seviyesinin üzerini görmesinin ardından yükselişini hızlandırdı. Dolar kuru, 20 Aralık 2021’den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

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Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 15,07 – 15,53 arasında hareket etti. Güne 15,08 seviyesinden başlayan kurda 15,00 TL üzerine yerleşilmesi ile trend güç kazandı.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?



DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 15.29 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.529 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 11 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 11 Mayıs 2022 dolar yorumları: Dolar kuru hafta içerisinde direnç olarak takip edilen 15.00 seviyesinin aşılmasının ardından yükselişini hızlandırdı. 15.00 seviyesi üzerinde bulunan 15.27 direnç noktasının da yukarı yönde aşıldığı takip ediliyor. Kısa vadede 15.27 üzerindeki seyirlerin korunması durumunda dolar kurundaki yükseliş hareketinin 15.49 ve 15.60 direnç seviyelerime yönelik devam etmesi beklenebilir. 15.27 altında görülebilecek geri çekilmeleri ise 15.00 seviyesine kadar takip etmekte fayda var. Dolar kurunda teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor.