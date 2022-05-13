Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 13 Mayıs 2022

Dolar 13 Mayıs Cuma günü 15.47 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru geçtiğimiz işlem gününde de yükselişini sürdürdü 0.43% yükselerek günü 15.38 seviyesinden tamamladı. TL üzerindeki baskı doların küresel çapta güçlenmesiyle devam edebilir.

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Haftaya 14.94 seviyelerinde başlangıç yapan Dolar kuru, hafta içerisinde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Bu hareketlenmeler ile birlikte parite haftanın son işlem gününe 15.39 seviyelerinde başlangıç yaptı.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?



DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 15.47 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.547 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 13 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 13 Mayıs Nisan 2022 Dolar yorumları: Dolar kuru hafta içerisinde 15.00 seviyesinin aşılmasının ardından yükselişini hızlandırdı ve bugün de kurda gevşeme görünmüyor. Kısa vadede 15.27 seviyesi üzerinde kalındıkça yukarı yönlü seyirlerinde devamında 15.49 ve 15.60 direnç seviyeleri takip edilebilir. Dolar kurunda teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Şimdilik teknik göstergeler aşağı yönlü eğilimi destekler nitelikte değil. Ancak, 15.27 altında görülebilecek seyirlerde dolar kurunda 15.00 destek seviyesi takip edilebilir.