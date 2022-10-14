Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 14 Ekim 2022

Dolar 14 Ekim Cuma günü 18.58 TL'den işlem görüyor. Dolar kurunda ABD enflasyonu beklentilerin üzerinde açıklanmasına ve ABD dolarına bağlı piyasalarda yaşanan dalgalanmaya rağmen yatay fiyatlama devam ediyor.

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DolarTL yükseliş eğilimine devam ediyor. Dün %8.1 piyasa beklentisi olan ABD TÜFE beklentinin üzerinde %8.2 olarak açıklandı. Aylık bazda enflasyon yüzde 0,4 olarak kaydedildi. Çekirdek enflasyon dinamiklerinin iyiye gitmediğine işaret ederken, 40 yılın zirvesine çıktı. Enerji ve gıda hariç TÜFE Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Böylelikle 1982 yılından bu yana çekirdek enflasyon en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Veri sonrası dolar endeksi (DXY) 113 seviyesine çıkması sonrası bu sabah tekrar 112 seviyesinde hareket ediyor. USDTRY paritesi bu sabah 18.55 seviyesinde hareket etmesine karşın ana yön yukarı olmaya devam ediyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.58 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.858 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 14 EKİM 2022

Ekonomi uzmanlarının 14 Ekim 2022 Dolar yorumları: Dolar/TL hafta başında test ettiği 18,66 seviyesi üzerinde tutunamamasının ardından kısa vade düşüş trendine devam ediyor. 18,57 altında kalındığı taktirde geri çekilmenin devamını görebileceğimiz paritede, 18,46 destek olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde 18,66 üzerinde 18,80 hedeflenebilir.