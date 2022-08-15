Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 15 Ağustos 2022
Dolar, 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü 17.96 TL'den işlem görüyor. Doların küresel çapta bir miktar güç kaybetmesi kurun bu seviyelerde sabit kalmasında etkili oluyor. Yeniden oldukça dar bir bantta hareket etmeye başlayan dolar kuru 18 TL altında kapanışlar gerçekleştirme çabası içerisinde görünümünü sürdürüyor.
17,97TL altında yatay fiyatlama devam ediyor. Dolar endeksinde değer kazanımına rağmen yükseliş sınırlı kalmaya devam ediyor. Cuma günü Moody's Türkiye'nin notunu B2'den B3'e düşürdü. Görünüm durağan olarak belirlenirken ödemeler dengesi üzerindeki artan baskının kararda etkili olduğunu söyledi.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 17.96 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.796 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 15 AĞUSTOS 2022
Ekonomi uzmanlarının 15 Ağustos 2022 Dolar yorumları: USDTRY paritesinde ana yön yukarı. Paritedeki yükseliş eğiliminin yavaşlaması için 17.40 seviyesinin altında kapanışların oluşması şart. Ancak kurda oluşan sınırlı geri çekilmeler yukarı yönde tepkiyle karşılanıyor. dolayısıyla yükseliş potansiyelinin korunduğunu izliyoruz. 18 psikolojik seviyesinin üzerine yerleşmesi halinde 18.20 / 18.40 direnç seviyeleri takip edilebilir.