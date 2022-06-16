Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 16 Haziran 2022

Dolar 16 Haziran Perşembe günü 17.30 TL'den işlem görüyor. FED dün akşam açıkladığı kararla faiz oranını 75 baz puan yükselterek %1.75’e yükseltti. Karar sonrası dolar kurunda geri çekilmeler oldu. Güne 17,27 seviyesinden başlayan kurda 17,00 üzerinde yükseliş ivmesinin yavaşlamasına rağmen devam etti.

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Fed’in 75 baz puandan daha yüksek bir faiz artırımına gitmemiş olmasının getirdiği rahatlama, yerini bir süre daha devam edeceği tahmin edilen agresif faiz artırımlarının nasıl gerçekleşeceği hakkındaki soru işaretlerine bıraktı. 20 yılın zirvesini yenilen Dolar endeksi dünkü işlemlerde 105 puan üzerinde kalmaya devam etti. Kurda 5 günlük AO (17,25) geri çekilmelerde destek oldu. Enflasyon görünümünden dolayı Fed tarafında sıkılaşmanın devam etmesi ile piyasalarda güçlü dolar teması korunuyor. DolarTL 17.20 altına gevşeme göstermiyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?



DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 17.30 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.730 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 16 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 16 Haziran 2022 dolar yorumları: DolarTL 17.20 seviyesi altına gevşeme göstermiyor. 17.20 üzerindeki seyirlerin devamında yukarıda 17.35 ve 17.65 direnç seviyeleri takip edilecek. 17.20 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmelerde ise 16.75 seviyesi destek görevi görebilir. 16.75 seviyesi altında seyirler görülmeden dolar kurunda kalıcı düşüşlerin başlaması için teknik koşullar oluşmayabilir.