Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 17 Ağustos 2022

Dolar 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü 17.96 TL'den işlem görüyor. Doların küresel çapta bir miktar güç kaybetmesi kurun bu seviyelerde sabit kalmasında etkili oluyor. Yeniden oldukça dar bir bantta hareket etmeye başlayan Dolar kuru 18 TL altında kapanışlar gerçekleştirme çabası içerisinde görünümünü sürdürüyor.

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Bu sabahki kotasyonlarda USDTRY paritesinin 17,95 seviyesinden işlem gördüğü, dolar endeksinin ise 106,33 seviyesinde bulunduğu izleniyor. Dün en yüksek 17,96 en düşük 17,89'i gören parite günü 17,93 seviyesinden kapanış yaptı. Paritede sakin seyre rağmen, gelebilecek haber akışları paralelinde tepki yükselişleri ile kanalın içerisine dönme ihtimali devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah itibariyle %2,82'de bulunduğu gözlemleniyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 17.96 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.796 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 17 AĞUSTOS 2022

Ekonomi uzmanlarının 17 Ağustos 2022 dolar yorumları: Kısa dönem için yatay seyir öne çıkmaya başladı. İlk destekler 17.90-17.81 ve 17.75 seviyelerinde. Sonraki destekler 17.30-17.00 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 18.00-18.10 olarak görülüyor. Bu seviyelerin üzerinde sonraki dirençler 18.36 ve 19.00 seviyelerinde.